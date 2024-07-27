На что заменить YouTube, если его заблокируют в России

Rutube и VK Видео станут альтернативами YouTube в случае блокировки

27 июля 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Rutube и VK Видео наиболее популярные аналоги Youtube среди россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU В связи с возможной блокировкой Youtube в России многие пользователи вынуждены искать альтернативу. Какие существуют на данный момент аналоги видеохостингу — в материале URA.RU. Vimeo Наиболее подходящим по функционалу аналогом Youtube является сервис Vimeo. Однако стоит отметить, что загрузка контента является платной опцией. Первые 30 дней — бесплатные, после стоимость зависит от объема облачного диска, который пользователь приобретет. Она варьируется от семь долларов в месяц за 250 ГБ и до 75 долларов за семь терабайт, передает РБК. На хостинге нет рекламы, однако весь интерфейс на английском языке. Сервис доступен для Windows, Android и iOS. Twitch Twitch — платформа для онлайн-стриминга в режиме реального времени. Любой желающий может начать вести трансляцию со своего ПК. Основное преимущество платформы — это возможность живого общения со стримерами (создателями контента). Люди заходят на платформу, чтобы посмотреть, как другой человек играет в популярную компьютерную игру и параллельно общается в чате со своими зрителями. Кроме того, каждый может начать монетизировать свой контент. Twitch также доступен для iOS и Android. Peertube Peertube — это децентрализованная сеть бесплатных видеохостингов, построенная на принципах P2P. Она позволяет пользователям загружать, создавать, искать и комментировать видео-контент. На каждом сервере Peertube возможно самостоятельно размещать любое количество видео и интегрироваться с другими серверами, чтобы пользователи могли смотреть свои видео в одном пользовательском интерфейсе. DTube Платформа DTube содержит в себе конфиденциальную информацию о каждом видео, которое хранится в блокчейне, откуда его невозможно подделать или удалить. Таким образом, на видеохостинге пользователь не сможет посмотреть видеоролик целиком, он найдет только общую информацию о нем. Кроме того, сервис дает возможность монетизировать свой контент и зарабатывать в криптовалюте. Интерфейс практически идентичен YouTube. Rumble Видеоплатформа Rumble появилась на рынке относительно недавно и по функционалу достаточно схожа с YouTube. Пользователи хостинга могут вести стриминговые трансляции в режиме реального времени, смотреть видео различной тематики, создавать свои каналы и монетизировать контент. Единственное отличие — интерфейс платформы доступен только на английском языке. VidLii VidLii — малоизвестная видеоплатформа, интерфейс не совсем современный, немного напоминающий сайты 2000-х годов. Есть возможность бесплатно загружать контент, оценивать чужие видеоролики и делиться ими. Сервис весь на английском языке. Dailymotion На главной странице можно найти видео по рекомендациям. Также есть разделение по тематическим группам. Пользователь может просматривать как фильмы, так и новости. Предусмотрена возможность монетизации контента, вследствие чего есть рекламный материал. Создатели контента могут загружать видеофайлы размером до двух гигабайт с разрешением 1080 пикселей и продолжительностью до часа. Кроме того, пользователи могут просматривать на платформе видеоролики, которые ранее были заблокированы администрацией YouTube. Bitchute На видеосервисе Bitchute пользователи могут проводить стриминговые трансляции с возможностью отложенного просмотр, а также получать уведомления о новых видео на избранных каналах. Bitchute имеет схожий функционал с YouTube, а именно есть раздел с просмотренными ранее видеороликами. Интерфейс на английском языке, достаточно удобен и позволяет управлять подписками. Rutube Наиболее известный на российском рынке аналог Youtube это видеосервис Rutube, которая приднадлежит компании «Газпром-Медиа». На платформе пользователь может найти развлекательные шоу, онлайн-трансляции ТВ-каналов, телепередачи, кино и сериалы. Также Rutube производит оригинальный контент в нескольких категориях: развлечения, юмор, спорт, киберспорт, образование, путешествия и других. У сервиса есть приложение для iOS, Android, HarmonyOS и платформ Smart TV. VK Видео Сервис обладает расширенным функционалом и объединяет в себе несколько площадок, которые принадлежат VK. Относительно недавно платформа начала активно развиваться. Любой пользователь может найти фильмы и сериалы, мультфильмы и телешоу, а также любительские ролики. Также сервис предлагает персонализированный контент, который размещен на главной странице. Для создателей контента доступна опция переноса видео с других хостингов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с возможной блокировкой Youtube в России многие пользователи вынуждены искать альтернативу. Какие существуют на данный момент аналоги видеохостингу — в материале URA.RU. Наиболее подходящим по функционалу аналогом Youtube является сервис Vimeo. Однако стоит отметить, что загрузка контента является платной опцией. Первые 30 дней — бесплатные, после стоимость зависит от объема облачного диска, который пользователь приобретет. Она варьируется от семь долларов в месяц за 250 ГБ и до 75 долларов за семь терабайт, передает РБК. На хостинге нет рекламы, однако весь интерфейс на английском языке. Сервис доступен для Windows, Android и iOS. Twitch — платформа для онлайн-стриминга в режиме реального времени. Любой желающий может начать вести трансляцию со своего ПК. Основное преимущество платформы — это возможность живого общения со стримерами (создателями контента). Люди заходят на платформу, чтобы посмотреть, как другой человек играет в популярную компьютерную игру и параллельно общается в чате со своими зрителями. Кроме того, каждый может начать монетизировать свой контент. Twitch также доступен для iOS и Android. Peertube — это децентрализованная сеть бесплатных видеохостингов, построенная на принципах P2P. Она позволяет пользователям загружать, создавать, искать и комментировать видео-контент. На каждом сервере Peertube возможно самостоятельно размещать любое количество видео и интегрироваться с другими серверами, чтобы пользователи могли смотреть свои видео в одном пользовательском интерфейсе. Платформа DTube содержит в себе конфиденциальную информацию о каждом видео, которое хранится в блокчейне, откуда его невозможно подделать или удалить. Таким образом, на видеохостинге пользователь не сможет посмотреть видеоролик целиком, он найдет только общую информацию о нем. Кроме того, сервис дает возможность монетизировать свой контент и зарабатывать в криптовалюте. Интерфейс практически идентичен YouTube. Видеоплатформа Rumble появилась на рынке относительно недавно и по функционалу достаточно схожа с YouTube. Пользователи хостинга могут вести стриминговые трансляции в режиме реального времени, смотреть видео различной тематики, создавать свои каналы и монетизировать контент. Единственное отличие — интерфейс платформы доступен только на английском языке. VidLii — малоизвестная видеоплатформа, интерфейс не совсем современный, немного напоминающий сайты 2000-х годов. Есть возможность бесплатно загружать контент, оценивать чужие видеоролики и делиться ими. Сервис весь на английском языке. На главной странице можно найти видео по рекомендациям. Также есть разделение по тематическим группам. Пользователь может просматривать как фильмы, так и новости. Предусмотрена возможность монетизации контента, вследствие чего есть рекламный материал. Создатели контента могут загружать видеофайлы размером до двух гигабайт с разрешением 1080 пикселей и продолжительностью до часа. Кроме того, пользователи могут просматривать на платформе видеоролики, которые ранее были заблокированы администрацией YouTube. На видеосервисе Bitchute пользователи могут проводить стриминговые трансляции с возможностью отложенного просмотр, а также получать уведомления о новых видео на избранных каналах. Bitchute имеет схожий функционал с YouTube, а именно есть раздел с просмотренными ранее видеороликами. Интерфейс на английском языке, достаточно удобен и позволяет управлять подписками. Наиболее известный на российском рынке аналог Youtube это видеосервис Rutube, которая приднадлежит компании «Газпром-Медиа». На платформе пользователь может найти развлекательные шоу, онлайн-трансляции ТВ-каналов, телепередачи, кино и сериалы. Также Rutube производит оригинальный контент в нескольких категориях: развлечения, юмор, спорт, киберспорт, образование, путешествия и других. У сервиса есть приложение для iOS, Android, HarmonyOS и платформ Smart TV. Сервис обладает расширенным функционалом и объединяет в себе несколько площадок, которые принадлежат VK. Относительно недавно платформа начала активно развиваться. Любой пользователь может найти фильмы и сериалы, мультфильмы и телешоу, а также любительские ролики. Также сервис предлагает персонализированный контент, который размещен на главной странице. Для создателей контента доступна опция переноса видео с других хостингов.