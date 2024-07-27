Звезда UFC Махачев призвал вернуть Олимпиаду в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ян петр, пояс чемпиона ufc в легчайшем весе
Чемпион UFC заявил, что РФ должна вернуть Олимпиаду и «исправить позор» игр в Париже Фото:

Олимпийские игры должны проходить в России, чтобы избежать таких курьезов, какие случились на открытии Игр в Париже. Об этом сообщил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

«Парижские игры — позор и темное пятно на Олимпийском движении. Мы должны вернуть Олимпиаду обратно в Россию и все исправить», — считает Ислам Махачев. Его заявление передает издание Sport 24.

Олимпийские игры-2024 открылись в Париже накануне, 26 июля. В первый же день проведения произошло множество скандальных событий: верующие христиане оскорбились пародией на Иисуса Христа, Южную Корею перепутали с Северной, а олимпийский флаг вывесили наоборот.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Олимпийские игры должны проходить в России, чтобы избежать таких курьезов, какие случились на открытии Игр в Париже. Об этом сообщил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. «Парижские игры — позор и темное пятно на Олимпийском движении. Мы должны вернуть Олимпиаду обратно в Россию и все исправить», — считает Ислам Махачев. Его заявление передает издание Sport 24. Олимпийские игры-2024 открылись в Париже накануне, 26 июля. В первый же день проведения произошло множество скандальных событий: верующие христиане оскорбились пародией на Иисуса Христа, Южную Корею перепутали с Северной, а олимпийский флаг вывесили наоборот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...