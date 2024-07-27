Звезда UFC Махачев призвал вернуть Олимпиаду в Россию

27 июля 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Чемпион UFC заявил, что РФ должна вернуть Олимпиаду и «исправить позор» игр в Париже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Олимпийские игры должны проходить в России, чтобы избежать таких курьезов, какие случились на открытии Игр в Париже. Об этом сообщил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. «Парижские игры — позор и темное пятно на Олимпийском движении. Мы должны вернуть Олимпиаду обратно в Россию и все исправить», — считает Ислам Махачев. Его заявление передает издание Sport 24 . Олимпийские игры-2024 открылись в Париже накануне, 26 июля. В первый же день проведения произошло множество скандальных событий: верующие христиане оскорбились пародией на Иисуса Христа, Южную Корею перепутали с Северной, а олимпийский флаг вывесили наоборот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олимпийские игры должны проходить в России, чтобы избежать таких курьезов, какие случились на открытии Игр в Париже. Об этом сообщил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. «Парижские игры — позор и темное пятно на Олимпийском движении. Мы должны вернуть Олимпиаду обратно в Россию и все исправить», — считает Ислам Махачев. Его заявление передает издание Sport 24. Олимпийские игры-2024 открылись в Париже накануне, 26 июля. В первый же день проведения произошло множество скандальных событий: верующие христиане оскорбились пародией на Иисуса Христа, Южную Корею перепутали с Северной, а олимпийский флаг вывесили наоборот.