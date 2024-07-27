Украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в эскалации конфликта между Россией и НАТО, чтобы сохранить свою власть. Об этом заявил немецкий генерал в отставке Харальд Куят.
«Зеленский хочет войны между Россией и НАТО. Поскольку это единственный способ для него предотвратить катастрофическое военное поражение и выжить в качестве президента», — заявил Харальд Куят в интервью порталу NachDenkSeiten.
Куят также отметил, что прекращение переговоров с Россией стало серьезной ошибкой для Запада и Украины, так как экономические и политические последствия этого шага уже оказали значительное воздействие на Киев и его союзников. Генерал добавил, что независимо от исхода конфликта, украинский народ и Европа уже стали его проигравшими сторонами.
В конце марта должны были состояться выборы на пост главы Украины. В ноябре 2023 года Зеленский заявил, что «сейчас не время» проводить голосование, передает MK.RU. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что легитимность Зеленского на посту президента Украины закончилась, сообщал 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.