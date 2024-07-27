27 июля 2024

Житель ХМАО прыгнул с лодки в озеро и угодил в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин прыгнул с лодки в воду и начал тонуть
Югорчанин прыгнул с лодки в воду и начал тонуть Фото:

В Белоярском районе ХМАО на озере Хувлор местный житель решил прыгнуть с лодки и чуть не утонул. По информации областного Управления МЧС, мужчину в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации.

«Сегодня на озере Хувлор в четырех километрах от города Белоярский 38-летний мужчина прыгнул в воду с лодки и начал тонуть. Пострадавший доставлен в отделение реанимации в тяжелом состоянии», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавшего спасли очевидцы. Они достали мужчину из воды и передали сотрудникам скорой помощи.

Еще одно ЧП на воде произошло ранее 28 июля. Ночью житель Сургута решил искупаться в водохранилище возле СОТ «Буровик» и утонул. Его тело рано утром обнаружили спасатели.

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В Белоярском районе ХМАО на озере Хувлор местный житель решил прыгнуть с лодки и чуть не утонул. По информации областного Управления МЧС, мужчину в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации. «Сегодня на озере Хувлор в четырех километрах от города Белоярский 38-летний мужчина прыгнул в воду с лодки и начал тонуть. Пострадавший доставлен в отделение реанимации в тяжелом состоянии», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что пострадавшего спасли очевидцы. Они достали мужчину из воды и передали сотрудникам скорой помощи. Еще одно ЧП на воде произошло ранее 28 июля. Ночью житель Сургута решил искупаться в водохранилище возле СОТ «Буровик» и утонул. Его тело рано утром обнаружили спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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