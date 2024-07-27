Житель ХМАО прыгнул с лодки в озеро и угодил в реанимацию

В Белоярском районе ХМАО на озере Хувлор местный житель решил прыгнуть с лодки и чуть не утонул. По информации областного Управления МЧС, мужчину в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации.
«Сегодня на озере Хувлор в четырех километрах от города Белоярский 38-летний мужчина прыгнул в воду с лодки и начал тонуть. Пострадавший доставлен в отделение реанимации в тяжелом состоянии», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пострадавшего спасли очевидцы. Они достали мужчину из воды и передали сотрудникам скорой помощи.
Еще одно ЧП на воде произошло ранее 28 июля. Ночью житель Сургута решил искупаться в водохранилище возле СОТ «Буровик» и утонул. Его тело рано утром обнаружили спасатели.
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