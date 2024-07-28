28 июля 2024

Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие «упадочной» Олимпиады-2024

Вице-премьер Словакии окрестил Олимпиаду-2024 символом извращенного упадка
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Премьер отказался присутствовать на закрытии Олимпиады из-за скандалов
Премьер отказался присутствовать на закрытии Олимпиады из-за скандалов Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, ссылаясь на несоответствие происходящего на Играх его ценностным ориентирам. Об этом он заявил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).

«Я должен был представлять Словакию на церемонии закрытия. Но эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как отвратительный символ извращенного упадка... Поэтому я решил, что не буду участвовать в церемонии закрытия», — написал Тараба в своем посте.

Слова Тарабы последовали после церемонии открытия Игр, которая вызвала ряд спорных реакций среди зрителей и пользователей социальных сетей из-за использования элементов, связанных с ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено) и пародии на «Тайную вечерю». После критики директор по коммуникациям оргкомитета Игр Энн Дескам принесла извинения тем, чьи чувства могли быть задеты отдельными сценами церемонии.

Позднее Международный олимпийский комитет извинился в связи с инцидентами на открытии соревнований. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала невежественными извинения МОК. По ее словам, заявления организации "искренни в своем невежестве и дурном вкусе", передает RT.

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Вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, ссылаясь на несоответствие происходящего на Играх его ценностным ориентирам. Об этом он заявил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская). «Я должен был представлять Словакию на церемонии закрытия. Но эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как отвратительный символ извращенного упадка... Поэтому я решил, что не буду участвовать в церемонии закрытия», — написал Тараба в своем посте. Слова Тарабы последовали после церемонии открытия Игр, которая вызвала ряд спорных реакций среди зрителей и пользователей социальных сетей из-за использования элементов, связанных с ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено) и пародии на «Тайную вечерю». После критики директор по коммуникациям оргкомитета Игр Энн Дескам принесла извинения тем, чьи чувства могли быть задеты отдельными сценами церемонии. Позднее Международный олимпийский комитет извинился в связи с инцидентами на открытии соревнований. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала невежественными извинения МОК. По ее словам, заявления организации "искренни в своем невежестве и дурном вкусе", передает RT.
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