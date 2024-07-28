МОК извинился за скандальное открытие Олимпиады в Париже

28 июля 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

В МОК заявили, что не хотели задеть чьи-либо убеждения или вероисповедание Фото: pixabay.com новость из сюжета Олимпиада-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) приносит извинения в связи с инцидентами во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. В комитет заявили, что основной целью церемонии открытия всегда было прославление общности и толерантности. «Стремлением на церемонии открытия всегда было прославление общности и толерантности. Оргкомитет также заявил, что если кого-то оскорбили определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и они сожалеют», — говорится в сообщении МОК в соцсети X. Там добавили, что комитет принял к сведению и приветствует разъяснения, предоставленные организационным комитетом «Париж-2024» относительно церемонии открытия. В ходе ежедневного брифинга для СМИ оргкомитет подчеркнул, что у них никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждениям. 26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр, которая вместо традиционного формата на стадионе состоялась в виде парада участников на кораблях по Сене. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это событие провалом, а блогер Анастасия Ивлеева сравнила церемонию с «голой вечеринкой». Итальянский журналист Анджело Джулиано, возмущенный представлением, попросил предоставить ему убежище в России, отметив, что не хочет быть частью данного мероприятия. Также МОК извинился за ошибку во время церемонии открытия, когда делегацию Южной Кореи представили как КНДР, передает A42. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный олимпийский комитет (МОК) приносит извинения в связи с инцидентами во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. В комитет заявили, что основной целью церемонии открытия всегда было прославление общности и толерантности. «Стремлением на церемонии открытия всегда было прославление общности и толерантности. Оргкомитет также заявил, что если кого-то оскорбили определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и они сожалеют», — говорится в сообщении МОК в соцсети X. Там добавили, что комитет принял к сведению и приветствует разъяснения, предоставленные организационным комитетом «Париж-2024» относительно церемонии открытия. В ходе ежедневного брифинга для СМИ оргкомитет подчеркнул, что у них никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждениям. 26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр, которая вместо традиционного формата на стадионе состоялась в виде парада участников на кораблях по Сене. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это событие провалом, а блогер Анастасия Ивлеева сравнила церемонию с «голой вечеринкой». Итальянский журналист Анджело Джулиано, возмущенный представлением, попросил предоставить ему убежище в России, отметив, что не хочет быть частью данного мероприятия. Также МОК извинился за ошибку во время церемонии открытия, когда делегацию Южной Кореи представили как КНДР, передает A42.