В Челябинскую область вернутся тепло и грозы

На территорию Челябинской области к 30 июля придет теплый фронт, который принесет с собой локальные дожди ливневого характера и грозы в ночные часы. Днем ожидается до 25 градусов выше нуля, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туманы из-за высокой влажности, а днем температура воздуха может достигать 20-25 градусов», — сообщают синоптики. В Челябинске также прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь.
Жителям региона рекомендуется быть готовыми к кратковременным осадкам и грозам, а также к порывам ветра до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха в Челябинске будет держаться на уровне 11-13 градусов, а днем поднимется до комфортных 21-23 градусов.
Ранее в Челябинской области прошли обильные дожди. В регионе затопило ряд территорий, последствия устраняются до сих пор.
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