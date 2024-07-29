В Челябинскую область вернутся тепло и грозы

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Ливень. Челябинск, погода, гроза, лето, непогода, дождь, ливень
В регион идет потепление, но с дождями и грозами Фото:

На территорию Челябинской области к 30 июля придет теплый фронт, который принесет с собой локальные дожди ливневого характера и грозы в ночные часы. Днем ожидается до 25 градусов выше нуля, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туманы из-за высокой влажности, а днем температура воздуха может достигать 20-25 градусов», — сообщают синоптики. В Челябинске также прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь.

Жителям региона рекомендуется быть готовыми к кратковременным осадкам и грозам, а также к порывам ветра до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха в Челябинске будет держаться на уровне 11-13 градусов, а днем поднимется до комфортных 21-23 градусов.

Ранее в Челябинской области прошли обильные дожди. В регионе затопило ряд территорий, последствия устраняются до сих пор.

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На территорию Челябинской области к 30 июля придет теплый фронт, который принесет с собой локальные дожди ливневого характера и грозы в ночные часы. Днем ожидается до 25 градусов выше нуля, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туманы из-за высокой влажности, а днем температура воздуха может достигать 20-25 градусов», — сообщают синоптики. В Челябинске также прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Жителям региона рекомендуется быть готовыми к кратковременным осадкам и грозам, а также к порывам ветра до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха в Челябинске будет держаться на уровне 11-13 градусов, а днем поднимется до комфортных 21-23 градусов. Ранее в Челябинской области прошли обильные дожди. В регионе затопило ряд территорий, последствия устраняются до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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