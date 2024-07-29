Украинская спортсменка обняла россиянку на Олимпиаде

29 июля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Харлан (на фото) обняла Башту после поединка Фото: Luca Bruno/AP/TASS новость из сюжета Олимпиада-2024 Украинская саблистка Ольга Харлан обняла уроженку РФ Анну Башту, которая представляет сборную Азербайджана. Это произошло после окончания состязания между спортсменками. «Украинская саблистка Ольга Харлан поприветствовала оружием и обняла представляющую Азербайджан уроженку Тольятти Анну Башту после поединка 1/8 финала турнира на летних Олимпийских играх в Париже», — передает РИА Новости. Состязание закончилось со счетом 15:6 в пользу Харлан. Саблистка Харлан в июле 2023 года отказалась жать руку после боя с россиянкой Анной Смирновой. Она объяснила поступок тем, что «украинские спортсмены никогда не пожмут руки россиянам». Однако Харлан дисквалифицировали с турнира. МОК в виде исключения выдал спортсменке разрешение на участие в Играх-2024. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская саблистка Ольга Харлан обняла уроженку РФ Анну Башту, которая представляет сборную Азербайджана. Это произошло после окончания состязания между спортсменками. «Украинская саблистка Ольга Харлан поприветствовала оружием и обняла представляющую Азербайджан уроженку Тольятти Анну Башту после поединка 1/8 финала турнира на летних Олимпийских играх в Париже», — передает РИА Новости. Состязание закончилось со счетом 15:6 в пользу Харлан. Саблистка Харлан в июле 2023 года отказалась жать руку после боя с россиянкой Анной Смирновой. Она объяснила поступок тем, что «украинские спортсмены никогда не пожмут руки россиянам». Однако Харлан дисквалифицировали с турнира. МОК в виде исключения выдал спортсменке разрешение на участие в Играх-2024.