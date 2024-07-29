Украинская спортсменка обняла россиянку на Олимпиаде

Украинская саблистка Ольга Харлан обняла уроженку РФ Анну Башту, которая представляет сборную Азербайджана. Это произошло после окончания состязания между спортсменками.
«Украинская саблистка Ольга Харлан поприветствовала оружием и обняла представляющую Азербайджан уроженку Тольятти Анну Башту после поединка 1/8 финала турнира на летних Олимпийских играх в Париже», — передает РИА Новости. Состязание закончилось со счетом 15:6 в пользу Харлан.
Саблистка Харлан в июле 2023 года отказалась жать руку после боя с россиянкой Анной Смирновой. Она объяснила поступок тем, что «украинские спортсмены никогда не пожмут руки россиянам». Однако Харлан дисквалифицировали с турнира. МОК в виде исключения выдал спортсменке разрешение на участие в Играх-2024.
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