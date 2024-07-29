Украинская спортсменка обняла россиянку на Олимпиаде

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Харлан (на фото) обняла Башту после поединка Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Украинская саблистка Ольга Харлан обняла уроженку РФ Анну Башту, которая представляет сборную Азербайджана. Это произошло после окончания состязания между спортсменками.

«Украинская саблистка Ольга Харлан поприветствовала оружием и обняла представляющую Азербайджан уроженку Тольятти Анну Башту после поединка 1/8 финала турнира на летних Олимпийских играх в Париже», — передает РИА Новости. Состязание закончилось со счетом 15:6 в пользу Харлан.

Саблистка Харлан в июле 2023 года отказалась жать руку после боя с россиянкой Анной Смирновой. Она объяснила поступок тем, что «украинские спортсмены никогда не пожмут руки россиянам». Однако Харлан дисквалифицировали с турнира. МОК в виде исключения выдал спортсменке разрешение на участие в Играх-2024.

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Украинская саблистка Ольга Харлан обняла уроженку РФ Анну Башту, которая представляет сборную Азербайджана. Это произошло после окончания состязания между спортсменками. «Украинская саблистка Ольга Харлан поприветствовала оружием и обняла представляющую Азербайджан уроженку Тольятти Анну Башту после поединка 1/8 финала турнира на летних Олимпийских играх в Париже», — передает РИА Новости. Состязание закончилось со счетом 15:6 в пользу Харлан. Саблистка Харлан в июле 2023 года отказалась жать руку после боя с россиянкой Анной Смирновой. Она объяснила поступок тем, что «украинские спортсмены никогда не пожмут руки россиянам». Однако Харлан дисквалифицировали с турнира. МОК в виде исключения выдал спортсменке разрешение на участие в Играх-2024.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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