Американского наемника приговорили к 14 годам заключения в России

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Американец, воевавший за ВСУ, был признан виновным в наемничестве
Американец, воевавший за ВСУ, был признан виновным в наемничестве Фото:

Суд заочно приговорил американского наемника, ветерана морской пехоты США Сент-Джона Майкл-Артура, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, к 14 годам лишения свободы в России. Гражданин Штатов объявлен в международный розыск.

«Приговором суда ему [Сент-Джону Майкл-Артуру] заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — пишут в telegram-канале Следственного комитета (СК) России. Американец признан виновным в наемничестве.

По данным следствия и суда, Сент-Джон через Польшу прибыл на Украину в феврале 2022 года, чтобы участвовать в вооруженном конфликте в качестве наемника. Он был обеспечен оружием, боеприпасами и прошел специальную подготовку на территории тренировочных баз Интернационального легиона Украины.

С февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон выполнял приказы командования Интернационального легиона, принимая участие в боевых действия. За это он получал материальное вознаграждение в размере не менее 1000 долларов в месяц.

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Суд заочно приговорил американского наемника, ветерана морской пехоты США Сент-Джона Майкл-Артура, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, к 14 годам лишения свободы в России. Гражданин Штатов объявлен в международный розыск. «Приговором суда ему [Сент-Джону Майкл-Артуру] заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — пишут в telegram-канале Следственного комитета (СК) России. Американец признан виновным в наемничестве. По данным следствия и суда, Сент-Джон через Польшу прибыл на Украину в феврале 2022 года, чтобы участвовать в вооруженном конфликте в качестве наемника. Он был обеспечен оружием, боеприпасами и прошел специальную подготовку на территории тренировочных баз Интернационального легиона Украины. С февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон выполнял приказы командования Интернационального легиона, принимая участие в боевых действия. За это он получал материальное вознаграждение в размере не менее 1000 долларов в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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