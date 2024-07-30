Американского наемника приговорили к 14 годам заключения в России

Суд заочно приговорил американского наемника, ветерана морской пехоты США Сент-Джона Майкл-Артура, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, к 14 годам лишения свободы в России. Гражданин Штатов объявлен в международный розыск.
«Приговором суда ему [Сент-Джону Майкл-Артуру] заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — пишут в telegram-канале Следственного комитета (СК) России. Американец признан виновным в наемничестве.
По данным следствия и суда, Сент-Джон через Польшу прибыл на Украину в феврале 2022 года, чтобы участвовать в вооруженном конфликте в качестве наемника. Он был обеспечен оружием, боеприпасами и прошел специальную подготовку на территории тренировочных баз Интернационального легиона Украины.
С февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон выполнял приказы командования Интернационального легиона, принимая участие в боевых действия. За это он получал материальное вознаграждение в размере не менее 1000 долларов в месяц.
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