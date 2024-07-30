Набиуллина пообещала снизить ставки по ипотеке в России

Ставки по ипотечным кредитам в России будут снижаться. Об этом, выступая в Совете Федерации и комментируя ситуацию с ипотечными ставками, рассказала глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.
«Ставки по ипотеке в России неизбежно пойдут вниз», — заявила Набиуллина. Трансляцию заседания ведет официальный сайт Совфеда. Она подчеркнула, что это будет происходить по мере замедления инфляции. Набиуллина отметила, что это является одной из основных целей ЦБ.
Глава Банка России также указала на то, что период высоких ставок в стране нельзя избежать, так как это необходимое условие для снижения инфляции. Также Набиуллина добавила, что ЦБ будет активно бороться с различными схемами по ипотеке, которые стали распространяться с окончанием льготных программ.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать льготные условия ипотеки для семей с детьми, особенно в регионах с низким уровнем жилищного строительства. С 1 июля 2024 года в стране сохраняется лишь программа семейной ипотеки, доступная для родителей с детьми младше шести лет. Упраздненная льготная ставка 8% больше не действует, а новые условия требуют значительных доходов для одобрения ипотеки, передает «Царьград». Эксперты отмечают, что новые условия могут как поддержать семейное жилищное строительство, так и ограничить доступность ипотеки из-за требований к возрасту детей, сообщает 360.ru.
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