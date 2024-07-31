В Тегеране ликвидировали главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию

В результате обстрела тегеранской резиденции Исмаил Хания и его телохранитель были убиты. Об этом сообщает иранское издание Irib.
«В своем заявлении Служба по связям с общественностью КСИР объявила о мученической смерти Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС», — передает издание. Отмечается, что причины и масштабы инцидента выясняются, результаты будут объявлены позже.
Ранее Хания участвовал в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне, заявило издание Irib. По данным источника, высокопоставленная делегация ХАМАС во главе с председателем политбюро группировки прибыла в Иран, чтобы принять участие в торжественной церемонии вступления в должность нового главы государства. Также сообщалось, что в апреле были убиты сыновья Хании, напоминает RT.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В результате обстрела тегеранской резиденции Исмаил Хания и его телохранитель были убиты. Об этом сообщает иранское издание Irib. «В своем заявлении Служба по связям с общественностью КСИР объявила о мученической смерти Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС», — передает издание. Отмечается, что причины и масштабы инцидента выясняются, результаты будут объявлены позже. Ранее Хания участвовал в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне, заявило издание Irib. По данным источника, высокопоставленная делегация ХАМАС во главе с председателем политбюро группировки прибыла в Иран, чтобы принять участие в торжественной церемонии вступления в должность нового главы государства. Также сообщалось, что в апреле были убиты сыновья Хании, напоминает RT.