В Тегеране ликвидировали главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию

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Исмаил Хания был убит в Тегеране вместе с телохранителем в результате обстрела, сообщает Irib Фото:
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В результате обстрела тегеранской резиденции Исмаил Хания и его телохранитель были убиты. Об этом сообщает иранское издание Irib.

«В своем заявлении Служба по связям с общественностью КСИР объявила о мученической смерти Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС», — передает издание. Отмечается, что причины и масштабы инцидента выясняются, результаты будут объявлены позже.

Ранее Хания участвовал в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне, заявило издание Irib. По данным источника, высокопоставленная делегация ХАМАС во главе с председателем политбюро группировки прибыла в Иран, чтобы принять участие в торжественной церемонии вступления в должность нового главы государства. Также сообщалось, что в апреле были убиты сыновья Хании, напоминает RT.

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В результате обстрела тегеранской резиденции Исмаил Хания и его телохранитель были убиты. Об этом сообщает иранское издание Irib. «В своем заявлении Служба по связям с общественностью КСИР объявила о мученической смерти Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС», — передает издание. Отмечается, что причины и масштабы инцидента выясняются, результаты будут объявлены позже. Ранее Хания участвовал в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне, заявило издание Irib. По данным источника, высокопоставленная делегация ХАМАС во главе с председателем политбюро группировки прибыла в Иран, чтобы принять участие в торжественной церемонии вступления в должность нового главы государства. Также сообщалось, что в апреле были убиты сыновья Хании, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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