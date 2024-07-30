30 июля 2024

В ХМАО загорелся двухэтажный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар случился в двухэтажном нежилом доме
Пожар случился в двухэтажном нежилом доме Фото:

В Октябрьском районе произошел пожар в двухэтажном нежилом доме. Возгорание случилось в поселке Приобье.

«Произошло возгорание в неэксплуатируемом объекте. От воздействия огня и высокой температуры здание повреждено по всей площади, около 800 квадратных метров», — говорится в группе отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Нягани и Октябрьском районе МЧС России по ХМАО в соцсети «ВКонтакте». Пожар случился около двух часов ночи.

Причину пожара сейчас устанавливают органы дознания. Сам дом находится на улице Газовиков.

Пожар произошел около двух часов ночи
Пожар произошел около двух часов ночи
Фото:

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В Октябрьском районе произошел пожар в двухэтажном нежилом доме. Возгорание случилось в поселке Приобье. «Произошло возгорание в неэксплуатируемом объекте. От воздействия огня и высокой температуры здание повреждено по всей площади, около 800 квадратных метров», — говорится в группе отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Нягани и Октябрьском районе МЧС России по ХМАО в соцсети «ВКонтакте». Пожар случился около двух часов ночи. Причину пожара сейчас устанавливают органы дознания. Сам дом находится на улице Газовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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