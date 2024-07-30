Пожар случился в двухэтажном нежилом доме
В Октябрьском районе произошел пожар в двухэтажном нежилом доме. Возгорание случилось в поселке Приобье.
«Произошло возгорание в неэксплуатируемом объекте. От воздействия огня и высокой температуры здание повреждено по всей площади, около 800 квадратных метров», — говорится в группе отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Нягани и Октябрьском районе МЧС России по ХМАО в соцсети «ВКонтакте». Пожар случился около двух часов ночи.
Причину пожара сейчас устанавливают органы дознания. Сам дом находится на улице Газовиков.
Пожар произошел около двух часов ночи
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