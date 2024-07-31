Бизнесмен в Магнитогорске распродал почти тонну сыра сомнительного выпуска

Бизнесмен в Магнитогорске реализовал 848 кг сыра сомнительного происхождения из Татарстана после запрета на торговлю. Как URA.RU 31 июля рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, из оборота было изъято свыше четырех тонн продукции.
«В Челябинской области из оборота изъято более четырех тонн сыра, произведенного из неизвестного сырья. Но государственные ветеринарные врачи в нарушение правил оформили документы на реализацию уже после того, как информационная система показывала фантомность происхождения продукта», заявили URA.RU в офисе службы.
Специалисты Россельхознадзора обнаружили, что предприниматель 4 июля получил про татарстанского производителя более пяти тонн полутвердого сыра "Голландский" с жирностью 45%. Продукт произведен 2 июля. Позднее выяснилось, что сыр был изготовлен из сырья, полученного на несуществующем производстве. В результате 18 июля сертификат на данную продукцию был аннулирован, ее продажа стала незаконной, что не помешало продолжить торговлю. Это стало поводом о выдаче предупреждений ветврачам и бизнесмену.
В соответствии с постановлением правительства РФ, продукция, представляющая угрозу здоровью человека, должна быть немедленно изъята из обращения и уничтожена или утилизирована. Владелец такой продукции обязан самостоятельно провести изъятие.
На данный момент у предпринимателя остается 4,16 тонны сыра, который помещен на изолированное хранение. Россельхознадзор продолжил контролировать соблюдение законодательства со стороны бизнесмена.
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