Госдума не дала многодетным отцам право на отсрочку от мобилизации

31 июля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Госдума России отклонила законопроект, который предусматривает отсрочку от мобилизации для многодетных отцов (у которых три и более детей). Информация об отклонении законопроекта появилась на официальном сайте Госдумы. «Рассмотрение законопроекта Государственной Думой. Отклонить законопроект», — говорится на сайте Госдумы. Документ был внесен на рассмотрение еще осенью 2022 года. Решение об отклонении было принято на заседании 30 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума России отклонила законопроект, который предусматривает отсрочку от мобилизации для многодетных отцов (у которых три и более детей). Информация об отклонении законопроекта появилась на официальном сайте Госдумы. «Рассмотрение законопроекта Государственной Думой. Отклонить законопроект», — говорится на сайте Госдумы. Документ был внесен на рассмотрение еще осенью 2022 года. Решение об отклонении было принято на заседании 30 июля.