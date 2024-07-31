Госдума не дала многодетным отцам право на отсрочку от мобилизации

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Госдума России отклонила законопроект, который предусматривает отсрочку от мобилизации для многодетных отцов (у которых три и более детей). Информация об отклонении законопроекта появилась на официальном сайте Госдумы.
«Рассмотрение законопроекта Государственной Думой. Отклонить законопроект», —
Документ был внесен на рассмотрение еще осенью 2022 года. Решение об отклонении было принято на заседании 30 июля.
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