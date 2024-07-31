Верховный суд хочет лишить соцвыплат отца военного, который погиб на СВО

31 июля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Наталья Цитлионок хочет лишить соцвыплат своего экс-мужа Виталия Мельника, потому что он даже не знал, что сын отправился на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Верховный суд планирует лишить социальных выплат Виталия Мельника, сын которого, Максим, погиб на фронте спецоперации. Супруга Мельника, Наталья Цитлионок, пытается доказать, что ее бывший муж не воспитывал детей, не выплачивал алименты и не знал, что сын отправился на СВО, при этом он оформил на себя все выплаты. Об этом сообщается в определении судебной коллегии, которое опубликовано на сайте законов, кодексов и нормативно-правовых актов РФ. «Цитлионок Н.В. считает, что отец Мельника М.В. — Мельник В.В. должен быть лишен права на получение названных выплат в связи с гибелью сына, поскольку не принимал участия в воспитании и содержании сына, не заботился о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии как в период брака супругов, так и после его расторжения и выезда в другой город для постоянного проживания», — говорится в документе . Отмечается, что также у Мельника есть задолженность по выплате алиментов в размере 1 056 420,19 рублей. Мать погибшего военнослужащего, Максима Мельника, обратилась в суд с жалобой на то, что страховые выплаты и компенсации после смерти сына получил ее бывший муж Виталий. Женщина утверждала, что именно она воспитала сына и заслуживает этих денег, так как экс-супруг не участвовал в жизни сына и не знал о его участии в боевых действиях. Однако суды во Владивостоке отклонили ее требования, указав на то, что Виталий Мельник не был лишен родительских прав и имел законное право на получение выплат как отец погибшего. В свою очередь, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда нашла нарушения в предыдущих решениях и отправила дело на новое рассмотрение. Там решили, что при рассмотрении вопроса необходимо учитывать не только юридические факты родства и наличие родительских прав, но и фактическое участие в жизни и воспитании ребенка. Этого всего сделано не было, что является нарушением норм материального и процессуального права. Однако Виталий Мельник не явился на заседание Верховного суда, мотивируя это необходимостью ухода за больной матерью в Крыму. Его ходатайство о переносе было отклонено из-за недостаточности представленных доказательств. Максим Мельник, командир инженерно-штурмового взвода, погиб в мае 2022 года и был посмертно награжден орденом Мужества. Награду матери вручил глава администрации Владивостока Дмитрий Свитайло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд планирует лишить социальных выплат Виталия Мельника, сын которого, Максим, погиб на фронте спецоперации. Супруга Мельника, Наталья Цитлионок, пытается доказать, что ее бывший муж не воспитывал детей, не выплачивал алименты и не знал, что сын отправился на СВО, при этом он оформил на себя все выплаты. Об этом сообщается в определении судебной коллегии, которое опубликовано на сайте законов, кодексов и нормативно-правовых актов РФ. «Цитлионок Н.В. считает, что отец Мельника М.В. — Мельник В.В. должен быть лишен права на получение названных выплат в связи с гибелью сына, поскольку не принимал участия в воспитании и содержании сына, не заботился о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии как в период брака супругов, так и после его расторжения и выезда в другой город для постоянного проживания», — говорится в документе. Отмечается, что также у Мельника есть задолженность по выплате алиментов в размере 1 056 420,19 рублей. Мать погибшего военнослужащего, Максима Мельника, обратилась в суд с жалобой на то, что страховые выплаты и компенсации после смерти сына получил ее бывший муж Виталий. Женщина утверждала, что именно она воспитала сына и заслуживает этих денег, так как экс-супруг не участвовал в жизни сына и не знал о его участии в боевых действиях. Однако суды во Владивостоке отклонили ее требования, указав на то, что Виталий Мельник не был лишен родительских прав и имел законное право на получение выплат как отец погибшего. В свою очередь, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда нашла нарушения в предыдущих решениях и отправила дело на новое рассмотрение. Там решили, что при рассмотрении вопроса необходимо учитывать не только юридические факты родства и наличие родительских прав, но и фактическое участие в жизни и воспитании ребенка. Этого всего сделано не было, что является нарушением норм материального и процессуального права. Однако Виталий Мельник не явился на заседание Верховного суда, мотивируя это необходимостью ухода за больной матерью в Крыму. Его ходатайство о переносе было отклонено из-за недостаточности представленных доказательств. Максим Мельник, командир инженерно-штурмового взвода, погиб в мае 2022 года и был посмертно награжден орденом Мужества. Награду матери вручил глава администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.