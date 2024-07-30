«Уралвагонзавод» из Свердловской области подал в суд на югорских предпринимателей из-за использования названия танка «Т-90» при продаже детского конструктора. Обозначение марки военной техники использовалось при размещении товара на торговой площадке Wildberries.
«АО „Научно-производственная корпорация ‚Уралвагонзавод‘ имени Ф.Э. Дзержинского“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к индивидуальным предпринимателям о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. Истцу стало известно, что ответчики, не получив согласия правообладателя, используют на интернет-сайте Wildberries, рекламируют и предлагают к продаже товары, в которых используется обозначение „Т-90“, а именно: „Конструктор Боевой танк“, — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
«Т-90» — модель танка, который производит «Уралвагонзавод». Корпорация владеет товарным знаком «Т-90» и правом использования обозначения в игрушках и настольных играх. В качестве доказательств незаконного использования названия танка истец продемонстрировал в суде сам конструктор, чеки о его покупке, скриншоты страниц продавца на Wildberries.
В арбитражный суд ХМАО поступили иски к трем бизнесменам из ХМАО. По решению суда, предприниматели должны выплатить от 10 до 50 тысяч рублей. Конструкторы, где использовалось название танка, были уничтожены.
Агентство URA.RU направило в АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что создатели «Смешариков» атакуют предпринимателей ХМАО исками в суд за продажу игрушек и детской одежды с изображением мультгероев. В качестве компенсации югорские предприниматели должны выплатить до 100 тысяч рублей.
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