Создатели «Смешариков» атакуют предпринимателей ХМАО исками в суд за пиратство

08 августа 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

В суд ХМАО поступило девять исков на авторов Смешариков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Создатели анимационного сериала «Смешарики» ПЦ «Рики» и правообладатель товарного знака «Мармелад Медиа» атакуют предпринимателей ХМАО заявлениями в суд на нарушение авторских прав. Документы арбитражного суда ХМАО свидетельствуют, что в этом году ведомство рассмотрело девять заявлений от авторов мультсериала. «Арбитражный суд ХМАО рассмотрел девять исковых заявлений ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Продюсерский центр «Рики» к индивидуальным предпринимателям из ХМАО о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и на произведение изобразительного искусства рисунок (изображение)», — указано в документах суда. Ответчиками выступили, в том числе, владельцы сетей детских магазинов «KidsToys», «Игрушкино» в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске. В качестве вещественного доказательства правообладатели предъявили предметы, купленные в магазинах ХМАО: мягкие игрушки «Смешарики» и «Малышарики», ночные пижамы с изображением мультперсонажей. По пяти делам суд вынес решение в пользу истцов — в качестве компенсации югорские предприниматели должны выплатить до 100 тысяч рублей. По нескольким заявлениям решение еще не вынесено. Агентство направило в ГК «Рики» и «Мармелад Медиа» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что студия «Мельница», выпустившая популярный мультфильм «Лунтик», подала в суд на торговую фирму из Сургута (ХМАО) из-за нарушения авторских прав. Аниматоры потребовали 50 тысяч рублей за резинки с Лунтиком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Создатели анимационного сериала «Смешарики» ПЦ «Рики» и правообладатель товарного знака «Мармелад Медиа» атакуют предпринимателей ХМАО заявлениями в суд на нарушение авторских прав. Документы арбитражного суда ХМАО свидетельствуют, что в этом году ведомство рассмотрело девять заявлений от авторов мультсериала. «Арбитражный суд ХМАО рассмотрел девять исковых заявлений ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Продюсерский центр «Рики» к индивидуальным предпринимателям из ХМАО о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и на произведение изобразительного искусства рисунок (изображение)», — указано в документах суда. Ответчиками выступили, в том числе, владельцы сетей детских магазинов «KidsToys», «Игрушкино» в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске. В качестве вещественного доказательства правообладатели предъявили предметы, купленные в магазинах ХМАО: мягкие игрушки «Смешарики» и «Малышарики», ночные пижамы с изображением мультперсонажей. По пяти делам суд вынес решение в пользу истцов — в качестве компенсации югорские предприниматели должны выплатить до 100 тысяч рублей. По нескольким заявлениям решение еще не вынесено. Агентство направило в ГК «Рики» и «Мармелад Медиа» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что студия «Мельница», выпустившая популярный мультфильм «Лунтик», подала в суд на торговую фирму из Сургута (ХМАО) из-за нарушения авторских прав. Аниматоры потребовали 50 тысяч рублей за резинки с Лунтиком.