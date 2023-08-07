07 августа 2023

Создатели «Смешариков» атакуют предпринимателей ХМАО исками в суд за пиратство

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, приговор суда, судья, суд, судебное дело
В суд ХМАО поступило девять исков на авторов Смешариков Фото:

Создатели анимационного сериала «Смешарики» ПЦ «Рики» и правообладатель товарного знака «Мармелад Медиа» атакуют предпринимателей ХМАО заявлениями в суд на нарушение авторских прав. Документы арбитражного суда ХМАО свидетельствуют, что в этом году ведомство рассмотрело девять заявлений от авторов мультсериала.

«Арбитражный суд ХМАО рассмотрел девять исковых заявлений ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Продюсерский центр «Рики» к индивидуальным предпринимателям из ХМАО о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и на произведение изобразительного искусства рисунок (изображение)», — указано в документах суда. Ответчиками выступили, в том числе, владельцы сетей детских магазинов «KidsToys», «Игрушкино» в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске.

В качестве вещественного доказательства правообладатели предъявили предметы, купленные в магазинах ХМАО: мягкие игрушки «Смешарики» и «Малышарики», ночные пижамы с изображением мультперсонажей. По пяти делам суд вынес решение в пользу истцов — в качестве компенсации югорские предприниматели должны выплатить до 100 тысяч рублей. По нескольким заявлениям решение еще не вынесено.

Агентство направило в ГК «Рики» и «Мармелад Медиа» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что студия «Мельница», выпустившая популярный мультфильм «Лунтик», подала в суд на торговую фирму из Сургута (ХМАО) из-за нарушения авторских прав. Аниматоры потребовали 50 тысяч рублей за резинки с Лунтиком.

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Создатели анимационного сериала «Смешарики» ПЦ «Рики» и правообладатель товарного знака «Мармелад Медиа» атакуют предпринимателей ХМАО заявлениями в суд на нарушение авторских прав. Документы арбитражного суда ХМАО свидетельствуют, что в этом году ведомство рассмотрело девять заявлений от авторов мультсериала. «Арбитражный суд ХМАО рассмотрел девять исковых заявлений ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Продюсерский центр «Рики» к индивидуальным предпринимателям из ХМАО о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и на произведение изобразительного искусства рисунок (изображение)», — указано в документах суда. Ответчиками выступили, в том числе, владельцы сетей детских магазинов «KidsToys», «Игрушкино» в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске. В качестве вещественного доказательства правообладатели предъявили предметы, купленные в магазинах ХМАО: мягкие игрушки «Смешарики» и «Малышарики», ночные пижамы с изображением мультперсонажей. По пяти делам суд вынес решение в пользу истцов — в качестве компенсации югорские предприниматели должны выплатить до 100 тысяч рублей. По нескольким заявлениям решение еще не вынесено. Агентство направило в ГК «Рики» и «Мармелад Медиа» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что студия «Мельница», выпустившая популярный мультфильм «Лунтик», подала в суд на торговую фирму из Сургута (ХМАО) из-за нарушения авторских прав. Аниматоры потребовали 50 тысяч рублей за резинки с Лунтиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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