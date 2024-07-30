30 июля 2024

Завод нефтяного оборудования из ХМАО планирует открыть новые предприятия

Компания «Алмаз-Нефтесервис» из ХМАО откроет филиалы в Сургуте и Нефтеюганске
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод нефтяных насосов из ХМАО откроет новые предприятия в Сургуте и Нефтеюганске
Завод нефтяных насосов из ХМАО откроет новые предприятия в Сургуте и Нефтеюганске Фото:

Завод «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного (ХМАО), который производит и обслуживает насосы для нефтяных скважин, планирует провести реорганизацию: открыть филиалы в Сургуте и Нефтеюганске. Генеральный директор предприятия Алексей Сохраннов сообщил об этом на встрече с врио губернатора Югры Русланом Кухаруком. На совещании присутствовал корреспондент URA.RU.

«Планируем открыть новые предприятия в Нефтеюганске и Сургуте: мы отделяем нефтесервисные направления. Это стратегическое решение, которое поможет оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность каждого из направлений деятельности компании», — отметил Сохраннов.

Генеральный директор компании  подчеркнул, что реорганизация связана с ростом предприятия. Руководить подразделениями из Радужного становится сложнее из-за транспортной отделенности города от нефтедобывающих объектов, которые обслуживает нефтесервисная фирма. Производственную  площадку в Радужном планируют увеличить и создать новые рабочие места.

Ранее URA.RU писало, что компания «Акрон Холдинг» инвестирует в «Алмаз-Нефтесервис» в Радужном (ХМАО) 550 млн рублей. Металлургическая корпорация вложит 350 млн рублей в оборудование и 200 млн в инфраструктуру югорского предприятия. 

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Завод «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного (ХМАО), который производит и обслуживает насосы для нефтяных скважин, планирует провести реорганизацию: открыть филиалы в Сургуте и Нефтеюганске. Генеральный директор предприятия Алексей Сохраннов сообщил об этом на встрече с врио губернатора Югры Русланом Кухаруком. На совещании присутствовал корреспондент URA.RU. «Планируем открыть новые предприятия в Нефтеюганске и Сургуте: мы отделяем нефтесервисные направления. Это стратегическое решение, которое поможет оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность каждого из направлений деятельности компании», — отметил Сохраннов. Генеральный директор компании  подчеркнул, что реорганизация связана с ростом предприятия. Руководить подразделениями из Радужного становится сложнее из-за транспортной отделенности города от нефтедобывающих объектов, которые обслуживает нефтесервисная фирма. Производственную  площадку в Радужном планируют увеличить и создать новые рабочие места. Ранее URA.RU писало, что компания «Акрон Холдинг» инвестирует в «Алмаз-Нефтесервис» в Радужном (ХМАО) 550 млн рублей. Металлургическая корпорация вложит 350 млн рублей в оборудование и 200 млн в инфраструктуру югорского предприятия. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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