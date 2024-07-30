Завод нефтяного оборудования из ХМАО планирует открыть новые предприятия

Завод «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного (ХМАО), который производит и обслуживает насосы для нефтяных скважин, планирует провести реорганизацию: открыть филиалы в Сургуте и Нефтеюганске. Генеральный директор предприятия Алексей Сохраннов сообщил об этом на встрече с врио губернатора Югры Русланом Кухаруком. На совещании присутствовал корреспондент URA.RU.
«Планируем открыть новые предприятия в Нефтеюганске и Сургуте: мы отделяем нефтесервисные направления. Это стратегическое решение, которое поможет оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность каждого из направлений деятельности компании», — отметил Сохраннов.
Генеральный директор компании подчеркнул, что реорганизация связана с ростом предприятия. Руководить подразделениями из Радужного становится сложнее из-за транспортной отделенности города от нефтедобывающих объектов, которые обслуживает нефтесервисная фирма. Производственную площадку в Радужном планируют увеличить и создать новые рабочие места.
Ранее URA.RU писало, что компания «Акрон Холдинг» инвестирует в «Алмаз-Нефтесервис» в Радужном (ХМАО) 550 млн рублей. Металлургическая корпорация вложит 350 млн рублей в оборудование и 200 млн в инфраструктуру югорского предприятия.
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