РБК: уволился глава департамента военного имущества Минобороны

Свой пост покинул глава департамента военного имущества Министерства обороны Михаил Сапунов. Об этом сообщил источник близкий к ведомству.
«Это правда, он уволился», — слова источника передал РБК. Также об отставке Сапунова написал в своем telegram-канале сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
Карьера Сапунова началась с военной службы в 1990 году, после чего он работал в ФСБ и занимал гражданские должности в Московской области. С сентября 2017 года он руководил департаментом имущественных отношений Минобороны, а в 2020 году стал директором департамента военного имущества. В ноябре 2023 года вокруг департамента разгорелся скандал, связанный с арестом заместителя Сапунова Владимира Шишова по делу о махинациях с пиломатериалами для войск в Донбассе.
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