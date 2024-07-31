31 июля 2024

Гладков: после удара ВСУ под Белгородом загорелся частный дом

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
Гладков сообщил о пожаре из-за удара ВСУ Фото:

Беспилотник ВСУ осуществил атаку на частный дом в поселке Борисовка Белгородской области, в результате чего произошло возгорание кровли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома», — сообщил Гладков у себя в telegram-канале. По его словам, жильцы приступили к тушению пожара самостоятельно, а сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание после прибытия.

На данный момент оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Администрация планирует провести осмотр поврежденного имущества в светлое время суток для оценки ущерба и последствий инцидента.

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Беспилотник ВСУ осуществил атаку на частный дом в поселке Борисовка Белгородской области, в результате чего произошло возгорание кровли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома», — сообщил Гладков у себя в telegram-канале. По его словам, жильцы приступили к тушению пожара самостоятельно, а сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание после прибытия. На данный момент оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Администрация планирует провести осмотр поврежденного имущества в светлое время суток для оценки ущерба и последствий инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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