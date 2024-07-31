Гладков: после удара ВСУ под Белгородом загорелся частный дом

01 августа 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

Гладков сообщил о пожаре из-за удара ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Беспилотник ВСУ осуществил атаку на частный дом в поселке Борисовка Белгородской области, в результате чего произошло возгорание кровли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома», — сообщил Гладков у себя в telegram-канале. По его словам, жильцы приступили к тушению пожара самостоятельно, а сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание после прибытия. На данный момент оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Администрация планирует провести осмотр поврежденного имущества в светлое время суток для оценки ущерба и последствий инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотник ВСУ осуществил атаку на частный дом в поселке Борисовка Белгородской области, в результате чего произошло возгорание кровли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома», — сообщил Гладков у себя в telegram-канале. По его словам, жильцы приступили к тушению пожара самостоятельно, а сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание после прибытия. На данный момент оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Администрация планирует провести осмотр поврежденного имущества в светлое время суток для оценки ущерба и последствий инцидента.