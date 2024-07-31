31 июля 2024

В Челябинске загорелась крыша гостиницы «Маркштадт»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Пушкинском музее. Москва, огонь, тушение пожара, автомобили мчс, пожарные машины
Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание Фото:

В Челябинске утром 1 августа загорелась вывеска на крыше гостиницы «Маркштадт». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, с возгоранием оперативно справились.

«Было возгорание на кровле площадью два квадратных метра. Эвакуация не проводилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На ликвидацию возгорания выезжало три единицы техники и восемь человек личного состава. Пострадавших при возгорании нет. Причины уточняются.

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В Челябинске утром 1 августа загорелась вывеска на крыше гостиницы «Маркштадт». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, с возгоранием оперативно справились. «Было возгорание на кровле площадью два квадратных метра. Эвакуация не проводилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На ликвидацию возгорания выезжало три единицы техники и восемь человек личного состава. Пострадавших при возгорании нет. Причины уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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