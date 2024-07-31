В Челябинске загорелась крыша гостиницы «Маркштадт»

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание
В Челябинске утром 1 августа загорелась вывеска на крыше гостиницы «Маркштадт». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, с возгоранием оперативно справились.
«Было возгорание на кровле площадью два квадратных метра. Эвакуация не проводилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
На ликвидацию возгорания выезжало три единицы техники и восемь человек личного состава. Пострадавших при возгорании нет. Причины уточняются.
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