Жительница Нижнего Тагила начала заикаться после взрыва в жилом доме

01 августа 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Утром 1 августе в Нижнем Тагиле после взрыва обрушился подъезд многоэтажки Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле Свердловской области после взрыва газа 1 августа жительница соседнего дома начала заикаться. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что ударная волна вынесла ей балкон. «Взрывом нам вынесло балкон. Я начала звонить в МЧС и скорую, но никто не ответил. После этого начала заикаться», — сообщила корреспонденту URA.RU Светлана. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по улице Сибирская, 81. По предварительным данным, два жилых подъезда рухнули после взрыва газа. Затем произошло повторное частичное обрушение. Из-под завалов спасли трех человек. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле Свердловской области после взрыва газа 1 августа жительница соседнего дома начала заикаться. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что ударная волна вынесла ей балкон. «Взрывом нам вынесло балкон. Я начала звонить в МЧС и скорую, но никто не ответил. После этого начала заикаться», — сообщила корреспонденту URA.RU Светлана. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по улице Сибирская, 81. По предварительным данным, два жилых подъезда рухнули после взрыва газа. Затем произошло повторное частичное обрушение. Из-под завалов спасли трех человек. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.