Жительница Нижнего Тагила начала заикаться после взрыва в жилом доме

В Нижнем Тагиле Свердловской области после взрыва газа 1 августа жительница соседнего дома начала заикаться. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что ударная волна вынесла ей балкон.
«Взрывом нам вынесло балкон. Я начала звонить в МЧС и скорую, но никто не ответил. После этого начала заикаться», — сообщила корреспонденту URA.RU Светлана.
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по улице Сибирская, 81. По предварительным данным, два жилых подъезда рухнули после взрыва газа. Затем произошло повторное частичное обрушение. Из-под завалов спасли трех человек. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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