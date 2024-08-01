Жительница Нижнего Тагила начала заикаться после взрыва в жилом доме

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, балашиха
Утром 1 августе в Нижнем Тагиле после взрыва обрушился подъезд многоэтажки Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле Свердловской области после взрыва газа 1 августа жительница соседнего дома начала заикаться. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что ударная волна вынесла ей балкон.

«Взрывом нам вынесло балкон. Я начала звонить в МЧС и скорую, но никто не ответил. После этого начала заикаться», — сообщила корреспонденту URA.RU Светлана.

В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по улице Сибирская, 81. По предварительным данным, два жилых подъезда рухнули после взрыва газа. Затем произошло повторное частичное обрушение. Из-под завалов спасли трех человек. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.

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В Нижнем Тагиле Свердловской области после взрыва газа 1 августа жительница соседнего дома начала заикаться. Она рассказала корреспонденту URA.RU, что ударная волна вынесла ей балкон. «Взрывом нам вынесло балкон. Я начала звонить в МЧС и скорую, но никто не ответил. После этого начала заикаться», — сообщила корреспонденту URA.RU Светлана. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по улице Сибирская, 81. По предварительным данным, два жилых подъезда рухнули после взрыва газа. Затем произошло повторное частичное обрушение. Из-под завалов спасли трех человек. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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