Фонд «Русь сидящая»* признан нежелательным в России

01 августа 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура признала четыре иностранные организации, имеющие отношение к фонду «Русь сидящая» (организация исполняет функции иноагента), нежелательными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генеральная прокуратура России объявила о признании нежелательными четырех иностранных организаций из Чехии и Германии. Эти организации связаны с Ольгой Романовой** (признана Минюстом РФ иноагентом), руководителем фонда «Русь сидящая» (организация исполняет функции иноагента). «Генпрокуратура России признала деятельность ряда иностранных НПО (неправительственных организаций), которые функционируют под общим руководством, нежелательной на территории РФ», — сообщили в Генпрокуратуре. Слова передает NEWS.ru. *«Русь сидящая» выполняет функции иноагента **Ольга Романова признана Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральная прокуратура России объявила о признании нежелательными четырех иностранных организаций из Чехии и Германии. Эти организации связаны с Ольгой Романовой** (признана Минюстом РФ иноагентом), руководителем фонда «Русь сидящая» (организация исполняет функции иноагента). «Генпрокуратура России признала деятельность ряда иностранных НПО (неправительственных организаций), которые функционируют под общим руководством, нежелательной на территории РФ», — сообщили в Генпрокуратуре. Слова передает NEWS.ru. *«Русь сидящая» выполняет функции иноагента **Ольга Романова признана Минюстом РФ иноагентом