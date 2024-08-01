Фонд «Русь сидящая»* признан нежелательным в России

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Генпрокуратура признала четыре иностранные организации, имеющие отношение к фонду «Русь сидящая» (организация исполняет функции иноагента), нежелательными Фото:

Генеральная прокуратура России объявила о признании нежелательными четырех иностранных организаций из Чехии и Германии. Эти организации связаны с Ольгой Романовой** (признана Минюстом РФ иноагентом), руководителем фонда «Русь сидящая» (организация исполняет функции иноагента).

«Генпрокуратура России признала деятельность ряда иностранных НПО (неправительственных организаций), которые функционируют под общим руководством, нежелательной на территории РФ», — сообщили в Генпрокуратуре. Слова передает NEWS.ru.

*«Русь сидящая» выполняет функции иноагента

**Ольга Романова признана Минюстом РФ иноагентом

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Генеральная прокуратура России объявила о признании нежелательными четырех иностранных организаций из Чехии и Германии. Эти организации связаны с Ольгой Романовой** (признана Минюстом РФ иноагентом), руководителем фонда «Русь сидящая» (организация исполняет функции иноагента). «Генпрокуратура России признала деятельность ряда иностранных НПО (неправительственных организаций), которые функционируют под общим руководством, нежелательной на территории РФ», — сообщили в Генпрокуратуре. Слова передает NEWS.ru. *«Русь сидящая» выполняет функции иноагента **Ольга Романова признана Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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