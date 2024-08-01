Фонд «Русь сидящая»* признан нежелательным в России

Генеральная прокуратура России объявила о признании нежелательными четырех иностранных организаций из Чехии и Германии. Эти организации связаны с Ольгой Романовой** (признана Минюстом РФ иноагентом), руководителем фонда «Русь сидящая» (организация исполняет функции иноагента).
«Генпрокуратура России признала деятельность ряда иностранных НПО (неправительственных организаций), которые функционируют под общим руководством, нежелательной на территории РФ», — сообщили в Генпрокуратуре. Слова передает NEWS.ru.
*«Русь сидящая» выполняет функции иноагента
**Ольга Романова признана Минюстом РФ иноагентом
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