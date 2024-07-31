Власти ХМАО предлагают запретить бюджетникам заниматься бизнесом

Департамент госслужбы и профилактики коррупции ХМАО предложил ввести в федеральное законодательство запрет на ведение бизнеса для руководителей учреждений, а также расширить список лиц, которые должны раскрывать свои доходы. Инициативу он представил на заседании Комиссии по противодействию коррупции под председательством врио губернатора Югры Руслана Кухарука.
«Директор Департамента госслужбы и профилактики коррупции Югры Александр Деменко представил предложения по внесению в федеральное законодательство изменений, которые касаются цифровизации декларационной кампании и расширения круга лиц, обязанных раскрывать источники дохода семьи, расходы и сведения об имуществе, а также соблюдать ряд запретов, в том числе на коммерческую деятельность. В настоящее время ведётся подготовка к отправке законопроекта в Правительство РФ для получения отзыва», — сообщил Депгосслужбы в telegram-канале.
По предложению Депгосслужбы, в список лиц, обязанных раскрывать свои доходы, нужно включить кандидатов на должности заместителей руководителей госучреждений. Самим руководителям инициативная группа предложила запретить трудиться по совместительству, заниматься бизнесом и оплачиваемой работой в некоммерческих организациях. Проект поддержал сенатор Александр Новьюхов, а также представители научного сообщества из Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и РАНХиГС.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО потребовали от чиновников признания в коррупции. В случае конфликта интересов предложили обращаться в письменной форме в депгосслужбы или иные правомочные органы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!