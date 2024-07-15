Внутриполитический блок правительства ХМАО после отставки экс-губернатора Натальи Комаровой направил муниципальным и государственным служащим требование сообщить обо всех возможных нарушениях, которые могут повлечь за собой коррупционные проверки, в том числе о конфликте интересов. Источник URA.RU в окружном правительстве отмечает, что письмо с требованиям покаяться было подписано первым вице-губернатором Югры Алексеем Шипиловым.
«Шипилов разослал всем такое письмо после отставки Комаровой. Для исключения негативных последствий в виде судебных разбирательств с последующим досрочным прекращением полномочий внупол рекомендует не давать самостоятельной оценки ситуациям, которые приводят или могут привести к конфликту интересов. В таких случаях предлагают обращаться в письменной форме за консультацией в депгосслужбы или иные правомочные органы, которые дадут рекомендации по предотвращению или урегулированию конфликта интересов», — сообщает инсайдер.
В документе, по словам информатора, указано, что факты совершения должностными лицами коррупционных правонарушений продолжаются. Прежде всего, они связаны с работой администраций муниципалитетов, где у чиновников в подчинении или в подведомственных структурах трудоустроены родственники. В распоряжении редакции имеется копия документа.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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