15 июля 2024

Политблок ХМАО дает шанс чиновникам признаться в коррупции. Инсайд

Власти ХМАО потребовали от политэлит признаться в конфликте интересов
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновникам ХМАО предложили признаться в конфликте интерсов
Чиновникам ХМАО предложили признаться в конфликте интерсов Фото:

Внутриполитический блок правительства ХМАО после отставки экс-губернатора Натальи Комаровой направил муниципальным и государственным служащим требование сообщить обо всех возможных нарушениях, которые могут повлечь за собой коррупционные проверки, в том числе о конфликте интересов. Источник URA.RU в окружном правительстве отмечает, что письмо с требованиям покаяться было подписано первым вице-губернатором Югры Алексеем Шипиловым.

«Шипилов разослал всем такое письмо после отставки Комаровой. Для исключения негативных последствий в виде судебных разбирательств с последующим досрочным прекращением полномочий внупол рекомендует не давать самостоятельной оценки ситуациям, которые приводят или могут привести к конфликту интересов. В таких случаях предлагают обращаться в письменной форме за консультацией в депгосслужбы или иные правомочные органы, которые дадут рекомендации по предотвращению или урегулированию конфликта интересов», — сообщает инсайдер.

В документе, по словам информатора, указано, что факты совершения должностными лицами коррупционных правонарушений продолжаются. Прежде всего, они связаны с работой администраций муниципалитетов, где у чиновников в подчинении или в подведомственных структурах трудоустроены родственники. В распоряжении редакции имеется копия документа.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что из администрации Нижневартовска дважды за полгода уволился скандальный и.о. вице-мэра по соцполитике Александр Федорус. Он трудоустроил сестру в подведомственную управлению спорта организацию. 

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Внутриполитический блок правительства ХМАО после отставки экс-губернатора Натальи Комаровой направил муниципальным и государственным служащим требование сообщить обо всех возможных нарушениях, которые могут повлечь за собой коррупционные проверки, в том числе о конфликте интересов. Источник URA.RU в окружном правительстве отмечает, что письмо с требованиям покаяться было подписано первым вице-губернатором Югры Алексеем Шипиловым. «Шипилов разослал всем такое письмо после отставки Комаровой. Для исключения негативных последствий в виде судебных разбирательств с последующим досрочным прекращением полномочий внупол рекомендует не давать самостоятельной оценки ситуациям, которые приводят или могут привести к конфликту интересов. В таких случаях предлагают обращаться в письменной форме за консультацией в депгосслужбы или иные правомочные органы, которые дадут рекомендации по предотвращению или урегулированию конфликта интересов», — сообщает инсайдер. В документе, по словам информатора, указано, что факты совершения должностными лицами коррупционных правонарушений продолжаются. Прежде всего, они связаны с работой администраций муниципалитетов, где у чиновников в подчинении или в подведомственных структурах трудоустроены родственники. В распоряжении редакции имеется копия документа. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что из администрации Нижневартовска дважды за полгода уволился скандальный и.о. вице-мэра по соцполитике Александр Федорус. Он трудоустроил сестру в подведомственную управлению спорта организацию. 
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