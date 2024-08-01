ФСБ: в Россию вернулись 8 заключенных после обмена с Западом

Между Россией и Западом произошел обмен заключенными
В Россию вернулись восемь россиян в рамках обмена заключенными со странами Запада. Об этом сообщили в ФСБ.
«В результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России. Они находились в заключении в странах НАТО», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что среди вернувшихся в РФ есть и несовершеннолетние.
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