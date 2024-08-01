ФСБ: в Россию вернулись 8 заключенных после обмена с Западом

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Между Россией и Западом произошел обмен заключенными Фото:

В Россию вернулись восемь россиян в рамках обмена заключенными со странами Запада. Об этом сообщили в ФСБ.

«В результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России. Они находились в заключении в странах НАТО», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что среди вернувшихся в РФ есть и несовершеннолетние.

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В Россию вернулись восемь россиян в рамках обмена заключенными со странами Запада. Об этом сообщили в ФСБ. «В результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России. Они находились в заключении в странах НАТО», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что среди вернувшихся в РФ есть и несовершеннолетние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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