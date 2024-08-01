Некоторые участки ко Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главе Коркино Наталье Лощининой пришлось одеть болотные сапоги, чтобы зайти в дом самого потопляемого жилища в округе после проливных дождей. Она отмечает, что жители ранее не видели подобных природных аномалий на своей территории.

«Многие долгожители отмечают, что таких природных аномалий не видели никогда. Сложнее ситуация у Роберта по улице Белинского. Дом расположен совсем низко, к нему идет вода со всей округи. В дом смогли зайти только в болотных сапогах», — сообщает Лощинина в своем telegram-канале.

Глава рассказала, что следить за помпой помогает сосед, когда Роберт ненадолго уезжает пообедать и поспать. Вчера мужчины собрали еще помощников и чистили ливневку возле газкома. Однако это не единственный дом, кому нужна помощь.

«Сергей с женой и ребенком живет по улице Шахтостроительной. К ним стекает вода с Энгельса и Герцена. Муниципальный насос и помпа от газкома справились с потоком, вода даже ушла из дома и со двора. Теперь старается просушить дом, чтобы в него можно было вернуться», — отметила Лощинина.

Жители продолжают адресовывать местным властям огромное количество заявок по откачке воды. Помогаю муниципальным службам и предприниматели и пожарные. Вода, хоть еще не везде, но понемногу отступает, добавила глава.