Правительство РФ поднимет пошлины на алкоголь из ряда стран

В РФ к концу года вырастут ввозные пошлины на крепкий алкоголь, вино и цветы из недружественных стран, следует из проекта постановления правительства. В Минфине объяснили, что такая мера нужна для защиты рынка. По оценке аналитиков, сейчас в стране доля импорта крепкого алкоголя составляет около 12%
«Ставка ввозной пошлины на крепкий алкоголь будет увеличена до 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за один литр 100-процентного спирта. Речь идет о спиртовых настойках, виски, роме, джине, ликерах и прочих спиртовых напитках. Сейчас таможенная ставка на эту продукцию составляет 1,4-1,5 евро за литр безводного спирта», — указано в документе с которым ознакомилось РБК.
Ставку на вино из недружественных стран планируют поднять с 20% от таможенной стоимости до 25%. До 20% будет увеличена пошлина на ввоз срезанных цветов из недружественных стран.
Ранее в России повысили акцизы на российское вино. В Минпромторге отмечали, что значимого роста цен за этим не последует, пишет RT. При этом на прилавках российских магазинов все чаще можно встретить вино из Белоруссии. В конце прошлого года участники рынка предсказывали — в России из оборота исчезнет недорогой европейский алкоголь.
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