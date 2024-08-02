Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента США

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Камала Харрис будет бороться за пост президента США Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом на пост главы страны. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Камала Харрис официально выдвинула свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии. Она набрала необходимое количество голосов делегатов», — говорится в материале. Если Харрис победит, то она станет первой женщиной президентом США.

Харрис вступила в президентскую гонку после выхода из нее главы Штатов Джо Байдена. Ее соперник на выборах — бывший президент США Дональд Трамп. Выборы пройдут в ноябре.

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Вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом на пост главы страны. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Камала Харрис официально выдвинула свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии. Она набрала необходимое количество голосов делегатов», — говорится в материале. Если Харрис победит, то она станет первой женщиной президентом США. Харрис вступила в президентскую гонку после выхода из нее главы Штатов Джо Байдена. Ее соперник на выборах — бывший президент США Дональд Трамп. Выборы пройдут в ноябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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