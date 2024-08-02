Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента США

Камала Харрис будет бороться за пост президента США
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом на пост главы страны. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Камала Харрис официально выдвинула свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии. Она набрала необходимое количество голосов делегатов», — говорится в
Харрис вступила в президентскую гонку после выхода из нее главы Штатов Джо Байдена. Ее соперник на выборах — бывший президент США Дональд Трамп. Выборы пройдут в ноябре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.