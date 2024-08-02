Зеленский сделал заявление о прекращении огня на Украине

Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Украины

03 августа 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обратил внимание на важность международной поддержки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение конфликта с Россией является ключевым приоритетом страны. Об этом он заявил в видеообращении. «Докладывали МИД и международники офиса относительно наших особых внешнеполитических возможностей — это возможности как минимум держать Украину в фокусе мирового внимания, увеличивать поддержку, оказывать эффективную защиту украинских потребностей и главной потребности — как можно быстрее и справедливо закончить эту войну», — сказал Зеленский в своем telegram-канале. В своем обращении украинский лидер акцентировал внимание на важности международной поддержки и необходимости продолжения работы на международной арене для защиты интересов Украины и достижения мира. Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоля заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. При этом он сообщил, что территориальная целостность и суверенитет Украины — главное условием переговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение конфликта с Россией является ключевым приоритетом страны. Об этом он заявил в видеообращении. «Докладывали МИД и международники офиса относительно наших особых внешнеполитических возможностей — это возможности как минимум держать Украину в фокусе мирового внимания, увеличивать поддержку, оказывать эффективную защиту украинских потребностей и главной потребности — как можно быстрее и справедливо закончить эту войну», — сказал Зеленский в своем telegram-канале. В своем обращении украинский лидер акцентировал внимание на важности международной поддержки и необходимости продолжения работы на международной арене для защиты интересов Украины и достижения мира. Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоля заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. При этом он сообщил, что территориальная целостность и суверенитет Украины — главное условием переговоров.