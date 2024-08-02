02 августа 2024

Зеленский сделал заявление о прекращении огня на Украине

Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский обратил внимание на важность международной поддержки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение конфликта с Россией является ключевым приоритетом страны. Об этом он заявил в видеообращении.

«Докладывали МИД и международники офиса относительно наших особых внешнеполитических возможностей — это возможности как минимум держать Украину в фокусе мирового внимания, увеличивать поддержку, оказывать эффективную защиту украинских потребностей и главной потребности — как можно быстрее и справедливо закончить эту войну», — сказал Зеленский в своем telegram-канале. В своем обращении украинский лидер акцентировал внимание на важности международной поддержки и необходимости продолжения работы на международной арене для защиты интересов Украины и достижения мира.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоля заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. При этом он сообщил, что территориальная целостность и суверенитет Украины — главное условием переговоров.

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение конфликта с Россией является ключевым приоритетом страны. Об этом он заявил в видеообращении. «Докладывали МИД и международники офиса относительно наших особых внешнеполитических возможностей — это возможности как минимум держать Украину в фокусе мирового внимания, увеличивать поддержку, оказывать эффективную защиту украинских потребностей и главной потребности — как можно быстрее и справедливо закончить эту войну», — сказал Зеленский в своем telegram-канале. В своем обращении украинский лидер акцентировал внимание на важности международной поддержки и необходимости продолжения работы на международной арене для защиты интересов Украины и достижения мира. Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоля заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. При этом он сообщил, что территориальная целостность и суверенитет Украины — главное условием переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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