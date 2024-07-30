Подоляк заявил о готовности Украины к мирным переговорам с Россией

31 июля 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк выступил за переговоры с Россией и попросил побольше оружия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что главным условием переговоров является территориальная целостность и суверенитет Украины. «Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию», — сказал Подоляк, передает издание «Страна». Уточняется, что он подчеркнул необходимость соблюдения правовых норм в процессе диалога. Подоляк также заявил о важности поддержки со стороны Запада, в том числе в виде поставок оружия для ВСУ, и отметил необходимость снятия ограничений на удары вглубь территории России. Кроме того, он выразил мнение о том, что Россия не должна иметь возможности председательствовать в Совете Безопасности ООН и использовать другие международные площадки. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставит новый мирный план к концу ноября. По его словам, Киев также начнет обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности и другим важным аспектам. О каких странах шла речь, он не уточнил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что главным условием переговоров является территориальная целостность и суверенитет Украины. «Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию», — сказал Подоляк, передает издание «Страна». Уточняется, что он подчеркнул необходимость соблюдения правовых норм в процессе диалога. Подоляк также заявил о важности поддержки со стороны Запада, в том числе в виде поставок оружия для ВСУ, и отметил необходимость снятия ограничений на удары вглубь территории России. Кроме того, он выразил мнение о том, что Россия не должна иметь возможности председательствовать в Совете Безопасности ООН и использовать другие международные площадки. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставит новый мирный план к концу ноября. По его словам, Киев также начнет обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности и другим важным аспектам. О каких странах шла речь, он не уточнил.