30 июля 2024

Подоляк заявил о готовности Украины к мирным переговорам с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк,  stock
Михаил Подоляк выступил за переговоры с Россией и попросил побольше оружия Фото:
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Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что главным условием переговоров является территориальная целостность и суверенитет Украины.

«Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию», — сказал Подоляк, передает издание «Страна». Уточняется, что он подчеркнул необходимость соблюдения правовых норм в процессе диалога.

Подоляк также заявил о важности поддержки со стороны Запада, в том числе в виде поставок оружия для ВСУ, и отметил необходимость снятия ограничений на удары вглубь территории России. Кроме того, он выразил мнение о том, что Россия не должна иметь возможности председательствовать в Совете Безопасности ООН и использовать другие международные площадки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставит новый мирный план к концу ноября. По его словам, Киев также начнет обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности и другим важным аспектам. О каких странах шла речь, он не уточнил.

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Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что главным условием переговоров является территориальная целостность и суверенитет Украины. «Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию», — сказал Подоляк, передает издание «Страна». Уточняется, что он подчеркнул необходимость соблюдения правовых норм в процессе диалога. Подоляк также заявил о важности поддержки со стороны Запада, в том числе в виде поставок оружия для ВСУ, и отметил необходимость снятия ограничений на удары вглубь территории России. Кроме того, он выразил мнение о том, что Россия не должна иметь возможности председательствовать в Совете Безопасности ООН и использовать другие международные площадки. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставит новый мирный план к концу ноября. По его словам, Киев также начнет обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности и другим важным аспектам. О каких странах шла речь, он не уточнил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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