02 августа 2024

В ХМАО пенсионер отдал несколько миллионов рублей лжесотрудникам Госуслуг

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники забрали не только сбережения пенсионера, но и уговорили оформить два кредита
Мошенники забрали не только сбережения пенсионера, но и уговорили оформить два кредита Фото:

Пенсионер из Нефтеюганска (ХМАО) поверил мошенникам, которые представились сотрудниками портала Госуслуг. Югорчанин перевел на неизвестные счета собственные сбережения, а также оформил два кредита в сумме около двух миллионов рублей. Подробности сообщают на сайте окружного Управления МВД.

«Накануне в дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску поступило сообщение от 65-летнего жителя города. Ему позвонил якобы работник портала по предоставлению государственных услуг. Пенсионер поверил звонившим и выполнил их указания. Сняв все личные накопления и оформив два кредита, гражданин перевел деньги на неизвестные счета. Общий материальный ущерб от преступных посягательств составил один миллион 898 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Силовики отметили, что также была предотвращена попытка оформления еще одного кредита на сумму 300 тысяч рублей. Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы. 

Мошенники ранее выманили у пенсионерки из Ханты-Мансийска 2,5 миллиона рублей. Часть средств она перевела на «безопасные счета», а часть — передала через женщину-курьера. В полиции ведется поиск злоумышленников и их подельницы.

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Пенсионер из Нефтеюганска (ХМАО) поверил мошенникам, которые представились сотрудниками портала Госуслуг. Югорчанин перевел на неизвестные счета собственные сбережения, а также оформил два кредита в сумме около двух миллионов рублей. Подробности сообщают на сайте окружного Управления МВД. «Накануне в дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску поступило сообщение от 65-летнего жителя города. Ему позвонил якобы работник портала по предоставлению государственных услуг. Пенсионер поверил звонившим и выполнил их указания. Сняв все личные накопления и оформив два кредита, гражданин перевел деньги на неизвестные счета. Общий материальный ущерб от преступных посягательств составил один миллион 898 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. Силовики отметили, что также была предотвращена попытка оформления еще одного кредита на сумму 300 тысяч рублей. Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы.  Мошенники ранее выманили у пенсионерки из Ханты-Мансийска 2,5 миллиона рублей. Часть средств она перевела на «безопасные счета», а часть — передала через женщину-курьера. В полиции ведется поиск злоумышленников и их подельницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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