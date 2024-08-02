В ХМАО пенсионер отдал несколько миллионов рублей лжесотрудникам Госуслуг

Пенсионер из Нефтеюганска (ХМАО) поверил мошенникам, которые представились сотрудниками портала Госуслуг. Югорчанин перевел на неизвестные счета собственные сбережения, а также оформил два кредита в сумме около двух миллионов рублей. Подробности сообщают на сайте окружного Управления МВД.
«Накануне в дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску поступило сообщение от 65-летнего жителя города. Ему позвонил якобы работник портала по предоставлению государственных услуг. Пенсионер поверил звонившим и выполнил их указания. Сняв все личные накопления и оформив два кредита, гражданин перевел деньги на неизвестные счета. Общий материальный ущерб от преступных посягательств составил один миллион 898 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства.
Силовики отметили, что также была предотвращена попытка оформления еще одного кредита на сумму 300 тысяч рублей. Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы.
Мошенники ранее выманили у пенсионерки из Ханты-Мансийска 2,5 миллиона рублей. Часть средств она перевела на «безопасные счета», а часть — передала через женщину-курьера. В полиции ведется поиск злоумышленников и их подельницы.
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