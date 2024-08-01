Полиция ищет сообщницу мошенников, обманувших пенсионерку на 2,5 миллиона рублей. Видео

02 августа 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Полиция разыскивает подельницу мошенников, обманувших пенсионерку на 2,5 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция Ханты-Мансийска разыскивает подельницу мошенников, которые обманули пенсионерку на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «Полиция Югры». «Полицейские устанавливают предполагаемого курьера мошенников. С 18 по 24 июля пенсионерке звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Центробанка. Аферисты убедили пожилую женщину в том, что ее сбережения пытаются похитить. Испугавшись, она обналичила в отделении банка 2 миллиона 53 тысячи рублей», — сообщает telegram-канал. Часть денег югорчанка перевела на телефонные номера мошенников. Остальную сумму, 1,1 миллион рублей, она передала женщине-курьеру в центре города в парке Бориса Лосева. Позже она поняла что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ранее URA.RU писало, что вахтовик з ХМАО перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей. Он пытался заработать на бирже, но попался на уловку злоумышленников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Ханты-Мансийска разыскивает подельницу мошенников, которые обманули пенсионерку на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «Полиция Югры». «Полицейские устанавливают предполагаемого курьера мошенников. С 18 по 24 июля пенсионерке звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Центробанка. Аферисты убедили пожилую женщину в том, что ее сбережения пытаются похитить. Испугавшись, она обналичила в отделении банка 2 миллиона 53 тысячи рублей», — сообщает telegram-канал. Часть денег югорчанка перевела на телефонные номера мошенников. Остальную сумму, 1,1 миллион рублей, она передала женщине-курьеру в центре города в парке Бориса Лосева. Позже она поняла что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ранее URA.RU писало, что вахтовик з ХМАО перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей. Он пытался заработать на бирже, но попался на уловку злоумышленников.