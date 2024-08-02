02 августа 2024

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Челябинской области

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
В регионе снова ожидается плохая погода (архивное фото) Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области 4 августа ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС).

«В течение суток 4 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров», — сообщает ЕДДС-112 в своем telegram-канале со ссылкой на данные ЦГМС. В ближайшие дни на реках области возможен интенсивный подъем уровня воды, увеличивается риск подтопления домов и участков.

В Челябинской области продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на регион в конце июля. Подтопленными остаются 210 частных жилых домов, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Цифра увеличилась в сравнении с прошлыми днями. Так, 2 августа в Челябинской области было подтоплено 179 домов, а 1 августа — 195 домов.

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В Челябинской области 4 августа ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС). «В течение суток 4 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров», — сообщает ЕДДС-112 в своем telegram-канале со ссылкой на данные ЦГМС. В ближайшие дни на реках области возможен интенсивный подъем уровня воды, увеличивается риск подтопления домов и участков. В Челябинской области продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на регион в конце июля. Подтопленными остаются 210 частных жилых домов, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Цифра увеличилась в сравнении с прошлыми днями. Так, 2 августа в Челябинской области было подтоплено 179 домов, а 1 августа — 195 домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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