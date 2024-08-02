В Челябинской области увеличилось количество подтопленных домов из-за ливней

В Челябинской области после прошедших мегаливней подтопленными остаются 210 частных жилых домов. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Количество подтопленных домов увеличилось в сравнении со вчерашних днем.
«На контроле остается подтопление 210 частных жилых домов и 343 приусадебных участков. В трех пунктах временного размещения остаются 25 человек, в том числе восемь детей», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Накануне подтопленными оставались 179 жилых домов и 341 участок. По данным на 1 августа, в регионе было затоплено 195 домов и 321 участок, сообщили в МЧС.
Показатели сброса воды на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличились. Дежурство на подтопленных территориях и круглосуточный мониторинг обстановки ведутся круглосуточно, добавили в ведомстве.
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