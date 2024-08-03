«Девочка только из яслей»: Кушанашвили посмеялся над романом Лепса с 18-летней

Телеведущий Кушанашвили посоветовал девушке Лепса не рассчитывать на свадьбу

03 августа 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Роман Григория Лепса (на фото) с 18-летней Авророй является «лишь плохо поставленным спектаклем», заявил Кушанашвили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили посмеялся над романом Григория Лепса с 18-летней Авророй. Об этом он сообщил лично в рамках собственной программы. Телеведущий добавил, что девочка «только из яслей вышла», чтобы вступать в отношения с 62-летним певцом. Новость по теме Как живет звезда эстрады Григорий Лепс: любовь Путина, миллионы для бойцов СВО и 18-летняя невеста «Понятное дело, что он преувеличил возраст. Гриша якобы закрутил шашни с 6-летней? 8-летней? Сколько ей? 18. <…> Гриша берет за руку девочку, которая из яслей вышла», — заявил Кушанашвили в своей программе на youtube-канале « Каково? ». По его словам, заявления Григория Лепса о женитьбе не серьезны и верить в них не стоит. Авроре Киба, которой Лепс сделал предложение, исполнилось в этом году 18 лет. Совершеннолетие девушка отметила роскошным праздником в Дубае. Избранница музыканта является выпускницей балетной школы, сейчас она студентка и начинающая певица. Она также призналась, что уже записала несколько песен, в том числе на английском языке. В одном из ресторанов девушка исполнила песню на английском языке. Многие посетили восхитились ее пением, передает журнал TheVoicemag. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили посмеялся над романом Григория Лепса с 18-летней Авророй. Об этом он сообщил лично в рамках собственной программы. Телеведущий добавил, что девочка «только из яслей вышла», чтобы вступать в отношения с 62-летним певцом. «Понятное дело, что он преувеличил возраст. Гриша якобы закрутил шашни с 6-летней? 8-летней? Сколько ей? 18. <…> Гриша берет за руку девочку, которая из яслей вышла», — заявил Кушанашвили в своей программе на youtube-канале «Каково?». По его словам, заявления Григория Лепса о женитьбе не серьезны и верить в них не стоит. Авроре Киба, которой Лепс сделал предложение, исполнилось в этом году 18 лет. Совершеннолетие девушка отметила роскошным праздником в Дубае. Избранница музыканта является выпускницей балетной школы, сейчас она студентка и начинающая певица. Она также призналась, что уже записала несколько песен, в том числе на английском языке. В одном из ресторанов девушка исполнила песню на английском языке. Многие посетили восхитились ее пением, передает журнал TheVoicemag.