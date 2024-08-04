Медведев дал характеристику тем, кого Россия вернула в ходе обмена заключенными

Медведев: Россия вернула патриотов, совершивших подвиг
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Всероссийская конференция партии "Единая Россия" "Направление 2026". Москва, улыбка, аплодисменты, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев сообщил, что обмен заключенными состоялся в пользу России Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

В ходе обмена заключенными Россия вернула с Запада патриотов, совершивших подвиг. Такую характеристику вернувшихся дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это люди, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России. <…> Вне всякого сомнения, возвращенные граждане — патриоты нашего Отечества, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал [президент России] Владимир Путин», — написал Медведев в telegram-канале. Он также указал, что Москва обменяла их на «предателей, которые хотели уничтожить страну».

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В ходе обмена заключенными Россия вернула с Запада патриотов, совершивших подвиг. Такую характеристику вернувшихся дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Это люди, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России. <…> Вне всякого сомнения, возвращенные граждане — патриоты нашего Отечества, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал [президент России] Владимир Путин», — написал Медведев в telegram-канале. Он также указал, что Москва обменяла их на «предателей, которые хотели уничтожить страну».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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