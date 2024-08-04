Медведев дал характеристику тем, кого Россия вернула в ходе обмена заключенными

В ходе обмена заключенными Россия вернула с Запада патриотов, совершивших подвиг. Такую характеристику вернувшихся дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Это люди, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России. <…> Вне всякого сомнения, возвращенные граждане — патриоты нашего Отечества, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал [президент России] Владимир Путин», — написал Медведев в telegram-канале. Он также указал, что Москва обменяла их на «предателей, которые хотели уничтожить страну».
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В ходе обмена заключенными Россия вернула с Запада патриотов, совершивших подвиг. Такую характеристику вернувшихся дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Это люди, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России. <…> Вне всякого сомнения, возвращенные граждане — патриоты нашего Отечества, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал [президент России] Владимир Путин», — написал Медведев в telegram-канале. Он также указал, что Москва обменяла их на «предателей, которые хотели уничтожить страну».