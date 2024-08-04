Организаторы Олимпиады в Париже обратились в прокуратуру из-за угроз убийством

Компания, которая занималась организацией церемонией открытия Олимпиады в Париже, обратилась в прокуратуру города. Об этом сообщило издание Le Parisien. Отмечается, что такое решение замдиректора компании принял в связи с поступающими на почту угрозами физической расправы от неизвестных.
«2 августа в течение дня на почтовый ящик компании поступило несколько писем с оскорблениями и ненавистью. В этих посланиях», — пишет издание. Эти угрозы также поступали Тому Жолли, арт-директору церемонии открытия игр. По данным источника, в письме цитировался стих из Корана и говорилось, что «наказание Аллаха» постигнет организаторов церемонии. После этого организаторы обратились в прокуратуру по факту угрозы убийством.
В свете расследования Национальный центр по борьбе с ненавистью онлайн (PNLH) начал изучать сообщения. К делу также подключен Центральный офис по борьбе с преступлениями против человечества и преступлений на почве ненависти (OCLCH).
Том Жолли, 42-летний актер и основатель театральной труппы La Piccola Familia, заявил полиции, что ему угрожают убийством из-за его происхождения и сексуальной ориентации. Жолли объяснил, что люди в социальных сетях ошибочно предполагают, что он имеет еврейские корни, из-за чего получает угрозы, пишет MK.RU.
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Компания, которая занималась организацией церемонией открытия Олимпиады в Париже, обратилась в прокуратуру города. Об этом сообщило издание Le Parisien. Отмечается, что такое решение замдиректора компании принял в связи с поступающими на почту угрозами физической расправы от неизвестных. «2 августа в течение дня на почтовый ящик компании поступило несколько писем с оскорблениями и ненавистью. В этих посланиях», — пишет издание. Эти угрозы также поступали Тому Жолли, арт-директору церемонии открытия игр. По данным источника, в письме цитировался стих из Корана и говорилось, что «наказание Аллаха» постигнет организаторов церемонии. После этого организаторы обратились в прокуратуру по факту угрозы убийством. В свете расследования Национальный центр по борьбе с ненавистью онлайн (PNLH) начал изучать сообщения. К делу также подключен Центральный офис по борьбе с преступлениями против человечества и преступлений на почве ненависти (OCLCH). Том Жолли, 42-летний актер и основатель театральной труппы La Piccola Familia, заявил полиции, что ему угрожают убийством из-за его происхождения и сексуальной ориентации. Жолли объяснил, что люди в социальных сетях ошибочно предполагают, что он имеет еврейские корни, из-за чего получает угрозы, пишет MK.RU.