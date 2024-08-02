Прокуратура расследует травлю арт-директора церемонии открытия Олимпиады

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Церемония открытия Игр-2024 в Париже состоялась 26 июля Фото:

Начато расследование по делу об интернет-травле арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже Тома Жоли. Об этом телеканал BFMTV со ссылкой на ведомство. Отмечается, что расследование инициировала столичная прокуратура.

«Прокуратура Парижа начала расследование кибербуллинга Тома Жоли, арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр в Париже», — сообщил телеканал. По данным СМИ, во вторник, 30 июля, Жоли подал жалобу на угрозы смертью. По словам арт-директора, пользователи соцсетей, начали травить его сексуальную ориентацию и его предполагаемое израильское происхождение.

В свете расследования, Национальный центр по борьбе с ненавистью онлайн (PNLH) с начал изучать сообщения. К делу также подключен Центральный офис по борьбе с преступлениями против человечества и преступлений на почве ненависти (OCLCH).

Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытие Игр-2024 провалом. URA.RU подготовило материал о том, как прошло мероприятие.

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Начато расследование по делу об интернет-травле арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже Тома Жоли. Об этом телеканал BFMTV со ссылкой на ведомство. Отмечается, что расследование инициировала столичная прокуратура. «Прокуратура Парижа начала расследование кибербуллинга Тома Жоли, арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр в Париже», — сообщил телеканал. По данным СМИ, во вторник, 30 июля, Жоли подал жалобу на угрозы смертью. По словам арт-директора, пользователи соцсетей, начали травить его сексуальную ориентацию и его предполагаемое израильское происхождение. В свете расследования, Национальный центр по борьбе с ненавистью онлайн (PNLH) с начал изучать сообщения. К делу также подключен Центральный офис по борьбе с преступлениями против человечества и преступлений на почве ненависти (OCLCH). Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытие Игр-2024 провалом. URA.RU подготовило материал о том, как прошло мероприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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