Прокуратура расследует травлю арт-директора церемонии открытия Олимпиады

02 августа 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Церемония открытия Игр-2024 в Париже состоялась 26 июля Фото: Olivier Metzger/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 Начато расследование по делу об интернет-травле арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже Тома Жоли. Об этом телеканал BFMTV со ссылкой на ведомство. Отмечается, что расследование инициировала столичная прокуратура. «Прокуратура Парижа начала расследование кибербуллинга Тома Жоли, арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр в Париже», — сообщил телеканал . По данным СМИ, во вторник, 30 июля, Жоли подал жалобу на угрозы смертью. По словам арт-директора, пользователи соцсетей, начали травить его сексуальную ориентацию и его предполагаемое израильское происхождение. В свете расследования, Национальный центр по борьбе с ненавистью онлайн (PNLH) с начал изучать сообщения. К делу также подключен Центральный офис по борьбе с преступлениями против человечества и преступлений на почве ненависти (OCLCH). Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытие Игр-2024 провалом. URA.RU подготовило материал о том, как прошло мероприятие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начато расследование по делу об интернет-травле арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже Тома Жоли. Об этом телеканал BFMTV со ссылкой на ведомство. Отмечается, что расследование инициировала столичная прокуратура. «Прокуратура Парижа начала расследование кибербуллинга Тома Жоли, арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр в Париже», — сообщил телеканал. По данным СМИ, во вторник, 30 июля, Жоли подал жалобу на угрозы смертью. По словам арт-директора, пользователи соцсетей, начали травить его сексуальную ориентацию и его предполагаемое израильское происхождение. В свете расследования, Национальный центр по борьбе с ненавистью онлайн (PNLH) с начал изучать сообщения. К делу также подключен Центральный офис по борьбе с преступлениями против человечества и преступлений на почве ненависти (OCLCH). Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытие Игр-2024 провалом. URA.RU подготовило материал о том, как прошло мероприятие.