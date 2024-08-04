Чем прославился скандальный протоиерей Ткачев, поссорившийся с Поклонской

Андрей Ткачев стал известен благодаря своим резким высказываниямФото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Протоиерей Андрей Ткачев прославился яркими и скандальными высказываниями по поводу абортов, теракта в «Крокусе», вины белгородцев, которые мало молятся и страдают от обстрелов ВСУ. Он предлагал отправлять наркоманов на спецоперацию для перевоспитания, а также советовал мужьям быть строже с женщинами в семье. Недавно клирик разошелся во взглядах с советником генпрокурора России Натальей Поклонской по поводу роли женщин во власти. О том, чем известен Ткачев — в материале URA.RU.
Жизнь Ткачева на Украине и в России
В 1995 году Ткачев окончил духовную семинарию в Киеве. С 1993 года он служил в Георгиевском храме во Львове в должности священника на протяжении 12 лет. В 2006—2007 годах служил в храмах преподобного Агапита Печерского и святителя Луки Крымского в Киеве.
Затем Ткачев был ведущим программ «На сон грядущий» и «Сад божественных песен» на украинском телеканале. В 2013 году клирик руководил миссионерским подразделением Киевской епархии. 6 февраля 2014 года отец Андрей был вызван в Киевскую митрополию для объяснения по поводу своей эмоциональной проповеди, связанной с событиями на «майдане». Эта проповедь вызвала возмущение среди средств массовой информации и общественности. В интервью после этих событий протоиерей выразил сожаление по поводу того, что Церкви приходится оправдываться за свои слова перед журналистским сообществом.
В 2014 году Ткачев переехал в Москву и стал сверхштатным священником в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, а также преподавал в православной гимназии Святителя Василия Великого. Ткачев — один из самых известных православных священников в России. Он обладает влиянием и уважением среди верующих и общественности. В литературной деятельности поднимает актуальные и злободневные темы, анализируя их через призму православной веры. Многие его книги основаны на историях и встречах с читателями и слушателями. Это свидетельствует о его стремлении сделать свои произведения более доступными и близкими к жизни. Ткачев также возглавляет радиопрограммы, которые продвигают его идеи и взгляды на широкую аудиторию. Он женат, является отцом четверых детей.
Протоиерей своими высказываниями вызвал общественные дискуссии
22 мая протоиерей РПЦ Андрей Ткачев провел встречу со студентами, на которой осудил девушек, делающих аборты с целью углубиться в построение карьеры или продолжить учебу. Он акцентировал внимание, что подобные решения не только морально неправомочны, но и могут иметь долгосрочные отрицательные последствия как для женщин, так и для общества в целом.
В середине мая 2024 года протоиерей Ткачев сделал заявление о том, что белгородцы недостаточно молятся во время атак ВСУ. Он утверждал, что это является причиной частых обстрелов региона. Местная епархия назвала слова Ткачева некорректными. Это вызвало широкий резонанс и критику как в обществе, так и в церковных кругах. РПЦ поддержала Белгородскую епархию, указывая, что подобные слова в адрес местных жителей являются неуместными и неоправданными.
Высказывание Ткачева после трагедии в «Крокусе» спровоцировало скандальные споры в обществе
В первые часы после теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», протоиерей Ткачев сделал откровенное высказывание в своем Telegram-канале. Он заявил, что Бог наказал преступников и погибших от террористов за то, что они развлекались на концерте. Данное высказывание вызвало общественное возмущение и резкие отзывы. Многие считают, что такие слова были неуместны и негуманны в период трагедии, унесшей жизни людей. Позднее протоиерей удалил эту запись со своего канала, сообщает Daily Storm.
В августе 2023 года протоиерей привлек внимание общественности своими высказываниями о том, что на СВО следует отправить наркоманов из ночных клубов Москвы. Одним из самых скандальных высказываний протоиерея Андрея Ткачева стала фраза о том, что мужьям «нужно женщину сломать об колено, отбить ее рога». Эти слова вызвали широкий резонанс и отклик в обществе.
Разногласия с Поклонской
Ткачев раскритиковал в проповеди, которую он опубликовал на своем youtube-канале, желание женщин бороться за власть и работать в госорганах. Он считает, что слабому полу не стоит «лезть» во власть, если есть любящая семья.
Поклонская раскритиковала слова Ткачева о роли женщин во власти
Поклонская резко отвергла мнение Ткачева, отметив, что в настоящее время женщинам необходимо занимать место во власти для обеспечения справедливости. Она подчеркнула, что стремление женщин к власти связано с желанием избежать тяжелых условий труда, традиционно присущих мужским профессиям.
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Протоиерей Андрей Ткачев прославился яркими и скандальными высказываниями по поводу абортов, теракта в «Крокусе», вины белгородцев, которые мало молятся и страдают от обстрелов ВСУ. Он предлагал отправлять наркоманов на спецоперацию для перевоспитания, а также советовал мужьям быть строже с женщинами в семье. Недавно клирик разошелся во взглядах с советником генпрокурора России Натальей Поклонской по поводу роли женщин во власти. О том, чем известен Ткачев — в материале URA.RU. В 1995 году Ткачев окончил духовную семинарию в Киеве. С 1993 года он служил в Георгиевском храме во Львове в должности священника на протяжении 12 лет. В 2006—2007 годах служил в храмах преподобного Агапита Печерского и святителя Луки Крымского в Киеве. Затем Ткачев был ведущим программ «На сон грядущий» и «Сад божественных песен» на украинском телеканале. В 2013 году клирик руководил миссионерским подразделением Киевской епархии. 6 февраля 2014 года отец Андрей был вызван в Киевскую митрополию для объяснения по поводу своей эмоциональной проповеди, связанной с событиями на «майдане». Эта проповедь вызвала возмущение среди средств массовой информации и общественности. В интервью после этих событий протоиерей выразил сожаление по поводу того, что Церкви приходится оправдываться за свои слова перед журналистским сообществом. В 2014 году Ткачев переехал в Москву и стал сверхштатным священником в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, а также преподавал в православной гимназии Святителя Василия Великого. Ткачев — один из самых известных православных священников в России. Он обладает влиянием и уважением среди верующих и общественности. В литературной деятельности поднимает актуальные и злободневные темы, анализируя их через призму православной веры. Многие его книги основаны на историях и встречах с читателями и слушателями. Это свидетельствует о его стремлении сделать свои произведения более доступными и близкими к жизни. Ткачев также возглавляет радиопрограммы, которые продвигают его идеи и взгляды на широкую аудиторию. Он женат, является отцом четверых детей. 22 мая протоиерей РПЦ Андрей Ткачев провел встречу со студентами, на которой осудил девушек, делающих аборты с целью углубиться в построение карьеры или продолжить учебу. Он акцентировал внимание, что подобные решения не только морально неправомочны, но и могут иметь долгосрочные отрицательные последствия как для женщин, так и для общества в целом. В середине мая 2024 года протоиерей Ткачев сделал заявление о том, что белгородцы недостаточно молятся во время атак ВСУ. Он утверждал, что это является причиной частых обстрелов региона. Местная епархия назвала слова Ткачева некорректными. Это вызвало широкий резонанс и критику как в обществе, так и в церковных кругах. РПЦ поддержала Белгородскую епархию, указывая, что подобные слова в адрес местных жителей являются неуместными и неоправданными. В первые часы после теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», протоиерей Ткачев сделал откровенное высказывание в своем Telegram-канале. Он заявил, что Бог наказал преступников и погибших от террористов за то, что они развлекались на концерте. Данное высказывание вызвало общественное возмущение и резкие отзывы. Многие считают, что такие слова были неуместны и негуманны в период трагедии, унесшей жизни людей. Позднее протоиерей удалил эту запись со своего канала, сообщает Daily Storm. В августе 2023 года протоиерей привлек внимание общественности своими высказываниями о том, что на СВО следует отправить наркоманов из ночных клубов Москвы. Одним из самых скандальных высказываний протоиерея Андрея Ткачева стала фраза о том, что мужьям «нужно женщину сломать об колено, отбить ее рога». Эти слова вызвали широкий резонанс и отклик в обществе. Ткачев раскритиковал в проповеди, которую он опубликовал на своем youtube-канале, желание женщин бороться за власть и работать в госорганах. Он считает, что слабому полу не стоит «лезть» во власть, если есть любящая семья. Поклонская резко отвергла мнение Ткачева, отметив, что в настоящее время женщинам необходимо занимать место во власти для обеспечения справедливости. Она подчеркнула, что стремление женщин к власти связано с желанием избежать тяжелых условий труда, традиционно присущих мужским профессиям.