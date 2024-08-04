Чем прославился скандальный протоиерей Ткачев, поссорившийся с Поклонской

Поклонская нашла оскорбительными слова протоиерея Ткачева о правах женщин

05 августа 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Андрей Ткачев стал известен благодаря своим резким высказываниям Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Протоиерей Андрей Ткачев прославился яркими и скандальными высказываниями по поводу абортов, теракта в «Крокусе», вины белгородцев, которые мало молятся и страдают от обстрелов ВСУ. Он предлагал отправлять наркоманов на спецоперацию для перевоспитания, а также советовал мужьям быть строже с женщинами в семье. Недавно клирик разошелся во взглядах с советником генпрокурора России Натальей Поклонской по поводу роли женщин во власти. О том, чем известен Ткачев — в материале URA.RU. Жизнь Ткачева на Украине и в России В 1995 году Ткачев окончил духовную семинарию в Киеве. С 1993 года он служил в Георгиевском храме во Львове в должности священника на протяжении 12 лет. В 2006—2007 годах служил в храмах преподобного Агапита Печерского и святителя Луки Крымского в Киеве. Ткачев служил в православных храмах на Украине Фото: Илья Московец © URA.RU Затем Ткачев был ведущим программ «На сон грядущий» и «Сад божественных песен» на украинском телеканале. В 2013 году клирик руководил миссионерским подразделением Киевской епархии. 6 февраля 2014 года отец Андрей был вызван в Киевскую митрополию для объяснения по поводу своей эмоциональной проповеди, связанной с событиями на «майдане». Эта проповедь вызвала возмущение среди средств массовой информации и общественности. В интервью после этих событий протоиерей выразил сожаление по поводу того, что Церкви приходится оправдываться за свои слова перед журналистским сообществом. В 2014 году Ткачев переехал в Москву и стал сверхштатным священником в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, а также преподавал в православной гимназии Святителя Василия Великого. Ткачев — один из самых известных православных священников в России. Он обладает влиянием и уважением среди верующих и общественности. В литературной деятельности поднимает актуальные и злободневные темы, анализируя их через призму православной веры. Многие его книги основаны на историях и встречах с читателями и слушателями. Это свидетельствует о его стремлении сделать свои произведения более доступными и близкими к жизни. Ткачев также возглавляет радиопрограммы, которые продвигают его идеи и взгляды на широкую аудиторию. Он женат, является отцом четверых детей. Протоиерей своими высказываниями вызвал общественные дискуссии Фото: Анна Майорова © URA.RU Скандальные высказывания 22 мая протоиерей РПЦ Андрей Ткачев провел встречу со студентами, на которой осудил девушек, делающих аборты с целью углубиться в построение карьеры или продолжить учебу. Он акцентировал внимание, что подобные решения не только морально неправомочны, но и могут иметь долгосрочные отрицательные последствия как для женщин, так и для общества в целом. В середине мая 2024 года протоиерей Ткачев сделал заявление о том, что белгородцы недостаточно молятся во время атак ВСУ. Он утверждал, что это является причиной частых обстрелов региона. Местная епархия назвала слова Ткачева некорректными. Это вызвало широкий резонанс и критику как в обществе, так и в церковных кругах. РПЦ поддержала Белгородскую епархию, указывая, что подобные слова в адрес местных жителей являются неуместными и неоправданными. Высказывание Ткачева после трагедии в «Крокусе» спровоцировало скандальные споры в обществе Фото: Роман Наумов © URA.RU В первые часы после теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», протоиерей Ткачев сделал откровенное высказывание в своем Telegram-канале. Он заявил, что Бог наказал преступников и погибших от террористов за то, что они развлекались на концерте. Данное высказывание вызвало общественное возмущение и резкие отзывы. Многие считают, что такие слова были неуместны и негуманны в период трагедии, унесшей жизни людей. Позднее протоиерей удалил эту запись со своего канала, сообщает Daily Storm. В августе 2023 года протоиерей привлек внимание общественности своими высказываниями о том, что на СВО следует отправить наркоманов из ночных клубов Москвы. Одним из самых скандальных высказываний протоиерея Андрея Ткачева стала фраза о том, что мужьям «нужно женщину сломать об колено, отбить ее рога». Эти слова вызвали широкий резонанс и отклик в обществе. Разногласия с Поклонской Ткачев раскритиковал в проповеди, которую он опубликовал на своем youtube-канале, желание женщин бороться за власть и работать в госорганах. Он считает, что слабому полу не стоит «лезть» во власть, если есть любящая семья. Поклонская раскритиковала слова Ткачева о роли женщин во власти Фото: Константин Михальчевский © URA.RU Поклонская резко отвергла мнение Ткачева, отметив, что в настоящее время женщинам необходимо занимать место во власти для обеспечения справедливости. Она подчеркнула, что стремление женщин к власти связано с желанием избежать тяжелых условий труда, традиционно присущих мужским профессиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Протоиерей Андрей Ткачев прославился яркими и скандальными высказываниями по поводу абортов, теракта в «Крокусе», вины белгородцев, которые мало молятся и страдают от обстрелов ВСУ. Он предлагал отправлять наркоманов на спецоперацию для перевоспитания, а также советовал мужьям быть строже с женщинами в семье. Недавно клирик разошелся во взглядах с советником генпрокурора России Натальей Поклонской по поводу роли женщин во власти. О том, чем известен Ткачев — в материале URA.RU. В 1995 году Ткачев окончил духовную семинарию в Киеве. С 1993 года он служил в Георгиевском храме во Львове в должности священника на протяжении 12 лет. В 2006—2007 годах служил в храмах преподобного Агапита Печерского и святителя Луки Крымского в Киеве. Затем Ткачев был ведущим программ «На сон грядущий» и «Сад божественных песен» на украинском телеканале. В 2013 году клирик руководил миссионерским подразделением Киевской епархии. 6 февраля 2014 года отец Андрей был вызван в Киевскую митрополию для объяснения по поводу своей эмоциональной проповеди, связанной с событиями на «майдане». Эта проповедь вызвала возмущение среди средств массовой информации и общественности. В интервью после этих событий протоиерей выразил сожаление по поводу того, что Церкви приходится оправдываться за свои слова перед журналистским сообществом. В 2014 году Ткачев переехал в Москву и стал сверхштатным священником в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, а также преподавал в православной гимназии Святителя Василия Великого. Ткачев — один из самых известных православных священников в России. Он обладает влиянием и уважением среди верующих и общественности. В литературной деятельности поднимает актуальные и злободневные темы, анализируя их через призму православной веры. Многие его книги основаны на историях и встречах с читателями и слушателями. Это свидетельствует о его стремлении сделать свои произведения более доступными и близкими к жизни. Ткачев также возглавляет радиопрограммы, которые продвигают его идеи и взгляды на широкую аудиторию. Он женат, является отцом четверых детей. 22 мая протоиерей РПЦ Андрей Ткачев провел встречу со студентами, на которой осудил девушек, делающих аборты с целью углубиться в построение карьеры или продолжить учебу. Он акцентировал внимание, что подобные решения не только морально неправомочны, но и могут иметь долгосрочные отрицательные последствия как для женщин, так и для общества в целом. В середине мая 2024 года протоиерей Ткачев сделал заявление о том, что белгородцы недостаточно молятся во время атак ВСУ. Он утверждал, что это является причиной частых обстрелов региона. Местная епархия назвала слова Ткачева некорректными. Это вызвало широкий резонанс и критику как в обществе, так и в церковных кругах. РПЦ поддержала Белгородскую епархию, указывая, что подобные слова в адрес местных жителей являются неуместными и неоправданными. В первые часы после теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», протоиерей Ткачев сделал откровенное высказывание в своем Telegram-канале. Он заявил, что Бог наказал преступников и погибших от террористов за то, что они развлекались на концерте. Данное высказывание вызвало общественное возмущение и резкие отзывы. Многие считают, что такие слова были неуместны и негуманны в период трагедии, унесшей жизни людей. Позднее протоиерей удалил эту запись со своего канала, сообщает Daily Storm. В августе 2023 года протоиерей привлек внимание общественности своими высказываниями о том, что на СВО следует отправить наркоманов из ночных клубов Москвы. Одним из самых скандальных высказываний протоиерея Андрея Ткачева стала фраза о том, что мужьям «нужно женщину сломать об колено, отбить ее рога». Эти слова вызвали широкий резонанс и отклик в обществе. Ткачев раскритиковал в проповеди, которую он опубликовал на своем youtube-канале, желание женщин бороться за власть и работать в госорганах. Он считает, что слабому полу не стоит «лезть» во власть, если есть любящая семья. Поклонская резко отвергла мнение Ткачева, отметив, что в настоящее время женщинам необходимо занимать место во власти для обеспечения справедливости. Она подчеркнула, что стремление женщин к власти связано с желанием избежать тяжелых условий труда, традиционно присущих мужским профессиям.