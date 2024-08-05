В розыск объявлен экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков

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Экс-руководитель антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объявлен в розыск (архивное фото) Фото:

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объявлен в розыск. Это следует из данных МВД.

«Основание для розыска Родченкова: разыскивается на уголовной статье», — говорится в материалах МВД. По данным ТАСС, Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, а также незаконном обороте ядовитых веществ.

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Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объявлен в розыск. Это следует из данных МВД. «Основание для розыска Родченкова: разыскивается на уголовной статье», — говорится в материалах МВД. По данным ТАСС, Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, а также незаконном обороте ядовитых веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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