В розыск объявлен экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков

Экс-руководитель антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объявлен в розыск (архивное фото)
Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объявлен в розыск. Это следует из данных МВД.
«Основание для розыска Родченкова: разыскивается на уголовной статье», — говорится в материалах МВД. По данным ТАСС, Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, а также незаконном обороте ядовитых веществ.
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