Спасатели ХМАО нашли труп мужчины, утонувшего в озере

Труп мужчины нашли в озере Дачном
В Нижневартовском районе спасатели обнаружили труп мужчины, который утонул в озере Дачном. Об этом URA.RU сообщили в Центроспас Югории.
«Прибывшие к месту проведения работ спасатели в ходе патрулирования акватории озера обнаружили труп мужчины 1974 года рождения. После чего с применением специального оборудования мужчину транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте на водоеме в ХМАО. На озере Хувлор местный житель решил прыгнуть с лодки и чуть не утонул.
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