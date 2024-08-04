04 августа 2024
03 августа 2024

Спасатели ХМАО нашли труп мужчины, утонувшего в озере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Труп мужчины нашли в озере Дачном
Труп мужчины нашли в озере Дачном Фото:

В Нижневартовском районе спасатели обнаружили труп мужчины, который утонул в озере Дачном. Об этом URA.RU сообщили в Центроспас Югории.

«Прибывшие к месту проведения работ спасатели в ходе патрулирования акватории озера обнаружили труп мужчины 1974 года рождения. После чего с применением специального оборудования мужчину транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте на водоеме в ХМАО. На озере Хувлор местный житель решил прыгнуть с лодки и чуть не утонул.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовском районе спасатели обнаружили труп мужчины, который утонул в озере Дачном. Об этом URA.RU сообщили в Центроспас Югории. «Прибывшие к месту проведения работ спасатели в ходе патрулирования акватории озера обнаружили труп мужчины 1974 года рождения. После чего с применением специального оборудования мужчину транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте на водоеме в ХМАО. На озере Хувлор местный житель решил прыгнуть с лодки и чуть не утонул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...