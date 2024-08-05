Происшествия Криминал Следком сообщил об аресте директора парка «Патриот» Ахмедова 05 августа 2024 в 16:47 Размер текста - 17 + В Москве был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов по подозрению в мошенничестве. Его уже арестовали, сообщили в Следственном комитете России. «В рамках уголовного дела задержан директор парка „Патриот“ Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Также силовиками задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. В СКР подчеркнули, что оба подозреваются в хищении средств, выделенных на финансирование парка «Патриот». Второму фигуранту выбирают меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов по подозрению в мошенничестве. Его уже арестовали, сообщили в Следственном комитете России. «В рамках уголовного дела задержан директор парка „Патриот“ Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Также силовиками задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. В СКР подчеркнули, что оба подозреваются в хищении средств, выделенных на финансирование парка «Патриот». Второму фигуранту выбирают меру пресечения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям