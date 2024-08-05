Следком сообщил об аресте директора парка «Патриот» Ахмедова

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В Москве был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов по подозрению в мошенничестве. Его уже арестовали, сообщили в Следственном комитете России.

«В рамках уголовного дела задержан директор парка „Патриот“ Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Также силовиками задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.

В СКР подчеркнули, что оба подозреваются в хищении средств, выделенных на финансирование парка «Патриот». Второму фигуранту выбирают меру пресечения.

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В Москве был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов по подозрению в мошенничестве. Его уже арестовали, сообщили в Следственном комитете России. «В рамках уголовного дела задержан директор парка „Патриот“ Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Также силовиками задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. В СКР подчеркнули, что оба подозреваются в хищении средств, выделенных на финансирование парка «Патриот». Второму фигуранту выбирают меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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