Следком сообщил об аресте директора парка «Патриот» Ахмедова

В Москве был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов по подозрению в мошенничестве. Его уже арестовали, сообщили в Следственном комитете России.
«В рамках уголовного дела задержан директор парка „Патриот“ Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Также силовиками задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.
В СКР подчеркнули, что оба подозреваются в хищении средств, выделенных на финансирование парка «Патриот». Второму фигуранту выбирают меру пресечения.
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