Руководство парка «Патриот» подозревают в хищении 40 млн рублей из бюджета

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Сумма хищений составила более 40 млн рублей Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Фигурантов по делу о хищениях средств для парка «Патриот» подозревают в присвоении 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Сумма хищений составляет более 40 млн рублей», — рассказали в органах агентству ТАСС. Ранее СК сообщил о задержании и аресте директора парка Вячеслава Ахмедова.

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Фигурантов по делу о хищениях средств для парка «Патриот» подозревают в присвоении 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Сумма хищений составляет более 40 млн рублей», — рассказали в органах агентству ТАСС. Ранее СК сообщил о задержании и аресте директора парка Вячеслава Ахмедова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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