Руководство парка «Патриот» подозревают в хищении 40 млн рублей из бюджета

Сумма хищений составила более 40 млн рублей
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Фигурантов по делу о хищениях средств для парка «Патриот» подозревают в присвоении 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Сумма хищений составляет более 40 млн рублей», — рассказали в органах агентству ТАСС. Ранее СК сообщил о задержании и аресте директора парка Вячеслава Ахмедова.
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