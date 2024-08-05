Руководство парка «Патриот» подозревают в хищении 40 млн рублей из бюджета

05 августа 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Сумма хищений составила более 40 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Фигурантов по делу о хищениях средств для парка «Патриот» подозревают в присвоении 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Сумма хищений составляет более 40 млн рублей», — рассказали в органах агентству ТАСС. Ранее СК сообщил о задержании и аресте директора парка Вячеслава Ахмедова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигурантов по делу о хищениях средств для парка «Патриот» подозревают в присвоении 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Сумма хищений составляет более 40 млн рублей», — рассказали в органах агентству ТАСС. Ранее СК сообщил о задержании и аресте директора парка Вячеслава Ахмедова.