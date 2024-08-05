05 августа 2024

Японская фирма хочет засудить тюменца за контрафакт медизделий

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие по выпуску медицинских изделий «Здравмедтех». Свердловская область, Каменск-Уральский, колба, пробирка, анализы, медицинские принадлежности, производство, производство здравмедтех, изготовление пробирок
Тюменец продал контрафактные медизделия в больницы городов России Фото:

Японская фирма Sysmex Corporation собирается засудить предпринимателя из Тюмени, который незаконно использует их товарные знаки. Он маркирует ими медицинские изделия и поставляет в учреждения здравоохранения России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

«Предприниматель незаконно использует товарные знаки посредством введения в гражданский оборот на территории России контрафактных медицинских изделий, маркированных товарными знаками, без согласия правообладателя Sysmex Corporation. В настоящее время медицинские изделия, маркированные товарными знаками Sysmex Corporation, поставлены в учреждения здравоохранения Красноярска, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Кызыла», — написано на сайте ведомства.

Сейчас фирма требует признать контрафактными товары, которые тюменец маркировал их товарными знаками, запретить их использование, изъять из оборота и уничтожить. Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября 2024 года.

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Японская фирма Sysmex Corporation собирается засудить предпринимателя из Тюмени, который незаконно использует их товарные знаки. Он маркирует ими медицинские изделия и поставляет в учреждения здравоохранения России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. «Предприниматель незаконно использует товарные знаки посредством введения в гражданский оборот на территории России контрафактных медицинских изделий, маркированных товарными знаками, без согласия правообладателя Sysmex Corporation. В настоящее время медицинские изделия, маркированные товарными знаками Sysmex Corporation, поставлены в учреждения здравоохранения Красноярска, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Кызыла», — написано на сайте ведомства. Сейчас фирма требует признать контрафактными товары, которые тюменец маркировал их товарными знаками, запретить их использование, изъять из оборота и уничтожить. Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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