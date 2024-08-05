Японская фирма хочет засудить тюменца за контрафакт медизделий

06 августа 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Тюменец продал контрафактные медизделия в больницы городов России Фото: Анна Майорова © URA.RU Японская фирма Sysmex Corporation собирается засудить предпринимателя из Тюмени, который незаконно использует их товарные знаки. Он маркирует ими медицинские изделия и поставляет в учреждения здравоохранения России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. «Предприниматель незаконно использует товарные знаки посредством введения в гражданский оборот на территории России контрафактных медицинских изделий, маркированных товарными знаками, без согласия правообладателя Sysmex Corporation. В настоящее время медицинские изделия, маркированные товарными знаками Sysmex Corporation, поставлены в учреждения здравоохранения Красноярска, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Кызыла», — написано на сайте ведомства. Сейчас фирма требует признать контрафактными товары, которые тюменец маркировал их товарными знаками, запретить их использование, изъять из оборота и уничтожить. Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Японская фирма Sysmex Corporation собирается засудить предпринимателя из Тюмени, который незаконно использует их товарные знаки. Он маркирует ими медицинские изделия и поставляет в учреждения здравоохранения России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. «Предприниматель незаконно использует товарные знаки посредством введения в гражданский оборот на территории России контрафактных медицинских изделий, маркированных товарными знаками, без согласия правообладателя Sysmex Corporation. В настоящее время медицинские изделия, маркированные товарными знаками Sysmex Corporation, поставлены в учреждения здравоохранения Красноярска, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Кызыла», — написано на сайте ведомства. Сейчас фирма требует признать контрафактными товары, которые тюменец маркировал их товарными знаками, запретить их использование, изъять из оборота и уничтожить. Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября 2024 года.