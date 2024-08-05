На Open air в Сургуте отменили салют

06 августа 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

HOPE ONAIR должен был завершиться масштабным салютом, длительностью не менее семи минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Организаторы летнего фестиваля HOPE ONAIR, который пройдет в Сургуте 11 августа, решили отказаться от запуска салюта. Так случилось из-за постановления мэрии города, разрешающего размещение пиротехники только у «Спортивного ядра в микрорайоне 35А». «Приняли решение отменить салют, потому что люди не успеют добраться с площади СурГУ до спортивного ядра. А оттуда его видно не будет», — написали члены огркомитета на сайте фестиваля. По планам, мероприятие должно было завершиться масштабным салютом, длительностью не менее семи минут. На празднике будут организованы концертная площадка, малая сцена с местными артистами, встречи с олимпийскими чемпионами, массовый забег и чемпионат по фиджитал-футболу. Также там выступит группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова. Артисты исполнят свои хиты на уличной сцене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы летнего фестиваля HOPE ONAIR, который пройдет в Сургуте 11 августа, решили отказаться от запуска салюта. Так случилось из-за постановления мэрии города, разрешающего размещение пиротехники только у «Спортивного ядра в микрорайоне 35А». «Приняли решение отменить салют, потому что люди не успеют добраться с площади СурГУ до спортивного ядра. А оттуда его видно не будет», — написали члены огркомитета на сайте фестиваля. По планам, мероприятие должно было завершиться масштабным салютом, длительностью не менее семи минут. На празднике будут организованы концертная площадка, малая сцена с местными артистами, встречи с олимпийскими чемпионами, массовый забег и чемпионат по фиджитал-футболу. Также там выступит группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова. Артисты исполнят свои хиты на уличной сцене.