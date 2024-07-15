В Сургут на опен-эйр приглашен десант звезд шоу-бизнеса

На фестивале в Сургуте выступят Ольга Серябкина, Хабиб и группа «Стрелки»
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На фестивале в Сургуте с концертом выступит экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина
На фестивале в Сургуте с концертом выступит экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина Фото:

На фестивале HOPE ONAIR в Сургуте (ХМАО) выступит группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова. Концерт завершится салютом.

«Зажигать на сцене будут пять артистов и коллективов российской эстрады: группа „Стрелки“, Олег Майами, Хабиб, Татьяна Куртукова, Ольга Серябкина», — рассказали организаторы в своем telegram-канале. Артисты исполнят свои хиты на уличной сцене. Завершением выступлений селебрити станет салют.

Сургутян ждет летом еще один концерт под открытым небом. На него приглашена блогер и рэпер Маш Милаш. Кроме того, с 20 июля в городе стартует фестиваль уличного кино. В летнем кинозале горожанам бесплатно покажут короткометражные киноленты. Среди них — фильм, в котором сыграл футболист Артем Дзюба.

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На фестивале HOPE ONAIR в Сургуте (ХМАО) выступит группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова. Концерт завершится салютом. «Зажигать на сцене будут пять артистов и коллективов российской эстрады: группа „Стрелки“, Олег Майами, Хабиб, Татьяна Куртукова, Ольга Серябкина», — рассказали организаторы в своем telegram-канале. Артисты исполнят свои хиты на уличной сцене. Завершением выступлений селебрити станет салют. Сургутян ждет летом еще один концерт под открытым небом. На него приглашена блогер и рэпер Маш Милаш. Кроме того, с 20 июля в городе стартует фестиваль уличного кино. В летнем кинозале горожанам бесплатно покажут короткометражные киноленты. Среди них — фильм, в котором сыграл футболист Артем Дзюба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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