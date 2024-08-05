05 августа 2024

В ХМАО утонули женщина и 8-летний мальчик, их тела до сих пор не нашли

© Служба новостей «URA.RU»
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Освящение храма Александра Невского. Алапаевск, причал, река нейва, лодки
Тела югорчанки и 8-летнего мальчика ищут уже четыре дня Фото:

Днем 2 августа в Нефтеюганске (ХМАО) утонула женщина, а в Нижневартовском районе 8-летний мальчик. Их тела до сих пор не нашли, сообщили в Центроспас-Югория.

«Спасатели выезжали в 11 микрорайон, река Юганская Обь по сообщению: утонула женщина… Поиски результатов не дали… Спасатели выезжали… оказать содействие в поиске мальчика 2015 года рождения, который утонул на реке Обь в районе СОТ „Коммунальник-1“. Поиски результатов не дали», — говорится на сайте спасателей.

Вчера — 5 августа — в Нижневартовском районе был обнаружен труп мужчины, который утонул в озере Дачном. Его с помощью специального оборудования транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции.

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Днем 2 августа в Нефтеюганске (ХМАО) утонула женщина, а в Нижневартовском районе 8-летний мальчик. Их тела до сих пор не нашли, сообщили в Центроспас-Югория. «Спасатели выезжали в 11 микрорайон, река Юганская Обь по сообщению: утонула женщина… Поиски результатов не дали… Спасатели выезжали… оказать содействие в поиске мальчика 2015 года рождения, который утонул на реке Обь в районе СОТ „Коммунальник-1“. Поиски результатов не дали», — говорится на сайте спасателей. Вчера — 5 августа — в Нижневартовском районе был обнаружен труп мужчины, который утонул в озере Дачном. Его с помощью специального оборудования транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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