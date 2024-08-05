В ХМАО утонули женщина и 8-летний мальчик, их тела до сих пор не нашли

06 августа 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Тела югорчанки и 8-летнего мальчика ищут уже четыре дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Днем 2 августа в Нефтеюганске (ХМАО) утонула женщина, а в Нижневартовском районе 8-летний мальчик. Их тела до сих пор не нашли, сообщили в Центроспас-Югория. «Спасатели выезжали в 11 микрорайон, река Юганская Обь по сообщению: утонула женщина… Поиски результатов не дали… Спасатели выезжали… оказать содействие в поиске мальчика 2015 года рождения, который утонул на реке Обь в районе СОТ „Коммунальник-1“. Поиски результатов не дали», — говорится на сайте спасателей. Вчера — 5 августа — в Нижневартовском районе был обнаружен труп мужчины, который утонул в озере Дачном. Его с помощью специального оборудования транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Днем 2 августа в Нефтеюганске (ХМАО) утонула женщина, а в Нижневартовском районе 8-летний мальчик. Их тела до сих пор не нашли, сообщили в Центроспас-Югория. «Спасатели выезжали в 11 микрорайон, река Юганская Обь по сообщению: утонула женщина… Поиски результатов не дали… Спасатели выезжали… оказать содействие в поиске мальчика 2015 года рождения, который утонул на реке Обь в районе СОТ „Коммунальник-1“. Поиски результатов не дали», — говорится на сайте спасателей. Вчера — 5 августа — в Нижневартовском районе был обнаружен труп мужчины, который утонул в озере Дачном. Его с помощью специального оборудования транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции.