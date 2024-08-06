Жительница Екатеринбурга погибла в ДТП с массовыми жертвами под Челябинском

06 августа 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Среди погибших при столкновении двух машин под Аргаяшом оказалась екатринбурженка Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Екатеринбурга стала одной из жертв аварии с пятью погибшими, произошедшей 5 августа в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Среди погибших — 23-летняя сотрудница „Уральских авиалиний“ из Екатеринбурга. Она была пассажиркой KIA Cerato», — пояснил источник. Смертельная авария с пятью погибшими произошла 5 августа около 21:30 часов на 16 км автодороги «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым». По данным Госавтоинспекции, водитель «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем KIA Cerato. Никто из находившихся в автомобилях не был пристегнут ремнем безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга стала одной из жертв аварии с пятью погибшими, произошедшей 5 августа в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Среди погибших — 23-летняя сотрудница „Уральских авиалиний“ из Екатеринбурга. Она была пассажиркой KIA Cerato», — пояснил источник. Смертельная авария с пятью погибшими произошла 5 августа около 21:30 часов на 16 км автодороги «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым». По данным Госавтоинспекции, водитель «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем KIA Cerato. Никто из находившихся в автомобилях не был пристегнут ремнем безопасности.