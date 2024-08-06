Жительница Екатеринбурга погибла в ДТП с массовыми жертвами под Челябинском

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Среди погибших при столкновении двух машин под Аргаяшом оказалась екатринбурженка Фото:

Жительница Екатеринбурга стала одной из жертв аварии с пятью погибшими, произошедшей 5 августа в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Среди погибших — 23-летняя сотрудница „Уральских авиалиний“ из Екатеринбурга. Она была пассажиркой KIA Cerato», — пояснил источник.

Смертельная авария с пятью погибшими произошла 5 августа около 21:30 часов на 16 км автодороги «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым». По данным Госавтоинспекции, водитель «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем KIA Cerato. Никто из находившихся в автомобилях не был пристегнут ремнем безопасности.

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Жительница Екатеринбурга стала одной из жертв аварии с пятью погибшими, произошедшей 5 августа в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Среди погибших — 23-летняя сотрудница „Уральских авиалиний“ из Екатеринбурга. Она была пассажиркой KIA Cerato», — пояснил источник. Смертельная авария с пятью погибшими произошла 5 августа около 21:30 часов на 16 км автодороги «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым». По данным Госавтоинспекции, водитель «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем KIA Cerato. Никто из находившихся в автомобилях не был пристегнут ремнем безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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