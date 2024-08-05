Происшествия ДТП В Челябинской области в аварии погибли пять человек 05 августа 2024 в 23:40 Размер текста - 17 + На месте аварии организованно реверсивное движение (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш 5 августа в лобовом ДТП погибли пять человек. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном Управлении Госавтоинспекции. «Лоб в лоб столкнулись Киа Церато и ВАЗ 2115. Погибли пять человек», — сообщили в ведомстве. Выжил один мужчина, он госпитализирован. Всех деблокировали сотрудники МЧС России. На месте аварии организовано реверсивное движение. На месте аварии погибли пять человек Telegram-канал ГУ МЧС России по Челябинской области В ДТП выжил один мужчина telegram-канал ГУ МЧС России по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш 5 августа в лобовом ДТП погибли пять человек. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном Управлении Госавтоинспекции. «Лоб в лоб столкнулись Киа Церато и ВАЗ 2115. Погибли пять человек», — сообщили в ведомстве. Выжил один мужчина, он госпитализирован. Всех деблокировали сотрудники МЧС России. На месте аварии организовано реверсивное движение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям