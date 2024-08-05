В Челябинской области в аварии погибли пять человек

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Евгений Тетерин после ДТП на улице Карла Либкнехта. Екатеринбург , реанимобиль, автомобиль дпс, дтп, реанимация
На месте аварии организованно реверсивное движение (архивное фото) Фото:

В Челябинской области на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш 5 августа в лобовом ДТП погибли пять человек. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном Управлении Госавтоинспекции.

«Лоб в лоб столкнулись Киа Церато и ВАЗ 2115. Погибли пять человек», — сообщили в ведомстве.

Выжил один мужчина, он госпитализирован. Всех деблокировали сотрудники МЧС России. На месте аварии организовано реверсивное движение.

На месте аварии погибли пять человек
На месте аварии погибли пять человек
В ДТП выжил один мужчина
В ДТП выжил один мужчина

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В Челябинской области на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш 5 августа в лобовом ДТП погибли пять человек. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном Управлении Госавтоинспекции. «Лоб в лоб столкнулись Киа Церато и ВАЗ 2115. Погибли пять человек», — сообщили в ведомстве. Выжил один мужчина, он госпитализирован. Всех деблокировали сотрудники МЧС России. На месте аварии организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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