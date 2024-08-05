В Челябинской области в аварии погибли пять человек

На месте аварии организованно реверсивное движение (архивное фото)
В Челябинской области на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш 5 августа в лобовом ДТП погибли пять человек. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном Управлении Госавтоинспекции.
«Лоб в лоб столкнулись Киа Церато и ВАЗ 2115. Погибли пять человек», — сообщили в ведомстве.
Выжил один мужчина, он госпитализирован. Всех деблокировали сотрудники МЧС России. На месте аварии организовано реверсивное движение.
На месте аварии погибли пять человек
В ДТП выжил один мужчина
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